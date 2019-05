El Manresa venç a Lleida i és virtualment de Tercera Divisió

El Manresa ha fet els deures al camp del Lleida B (a Gardeny) vencent per 1 a 2 i és virtualment nou equip de Tercera Divisió. La victòria manresana, però, no ha sevit per aconseguir l'ascens directe doncs, l'Andorra, no ha fallat davant el tercer classificat, el Viladecans, imposant-se per 3 a 0 i proclamant-se campió. La segona plaça obliga a l'equip d'Andreu Peralta a jugar la promoció, que serà contra el Girona C. Es dona el cas, però, que els gironins no poden ascendir pel descens del Peralada (també filial del Girona) encara que aquest extrem encara no ha estat confirmat per cap ens federatiu. Pel que sembla, com que el Peralada, encara que remotes, pot tenir alguna possibilitat de repesca a Segona B, deixaran jugar l'eliminatòria d'ascens al Girona C.

A Lleida, el Manresa ha jugat un partit pràctic i, amb dos gols del màxim golejador de la categoria, Noah, ha superat un rival ja descendit.

Al final del matx, els jugadors van festejar el teòric ascens amb un bon nombre d'aficionats desplaçats a la Terra Ferma.