Tots els partits del play-off Baxi-Reial Madrid, a les 21.30 hores

El primer partit del play-off entre el Baxi i el Reial Madrid es jugarà aquest proper dijous al WiZink Center a les 21,30 hores. El segon serà el diumenge al Nou Congost i serà també a les 21,30. Si algun dels dos equips ha guanyat els dos partits es classificarà per a les semifinals. En cas que calgui un desempat serà el dimarts 4 de juny, de nou a Madrid. Tots els partits es podran veure pel canal Vamos de Movistar Plus. El Baxi ha acabat la lliga regular amb vuitè lloc i per això s'enfronta al primer, que ha estat el Madrid.

El dijous, a les 20,15 hores, es disputarà el Baskonia-Tecnyconta. El divendres hi haurà l'inici de les altres dues eliminatòries, amb el València-Unicaja a les 19,15 hores i el derbi català, el Barça-Joventut, a partir de les 21,30 hores.