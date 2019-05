La fiscalia mantindrà l'acusació de rebel·lió per als encausats per l'1-O al Suprem

La fiscalia mantindrà l'acusació de rebel·lió per als encausats per l'1-O al Tribunal Suprem, en la línia del que ja demanava en les seves conclusions provisionals, segons han avançat diversos mitjans com la Cadena Ser i 'El Independiente'. El ministeri públic considera que la rebel·lió ha quedat provada durant el judici gràcies als testimonis de policies nacionals i guàrdies civils, perquè s'ha acreditat l'existència d'una violència que els processats van permetre i van utilitzar per aconseguir la independència de Catalunya. També queden provats, al seu parer, els delictes de malversació i desobediència.

Els quatre fiscals del cas encara han de reunir-se per fixar els detalls del seu informe final i de les qualificacions definitives, però no modificaran, segons aquests mitjans, l'acusació de rebel·lió contra els principals encausats.

En el seu escrit provisional, la fiscalia va acusar de rebel·lió Oriol Junqueras, demanant una pena de 25 anys de presó. Pel mateix delicte va reclamar 17 anys de presó per a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell. També va demanar 16 anys per a Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Josep Rull. També va acusar de desobediència i malversació Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs, amb una petició de pena de 7 anys de presó.