Un grup de treball de l'ONU carrega contra la presó de Junqueras, Sànchez i Cuixart

Un grup de treball de l'ONU ha qualificat d'«arbitrària» la privació de llibertat dels líders independentistes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, per la qual cosa el seu advocat Ben Emmerson ha demanat a Espanya que excarceri els seus clients «de manera immediata».

Aquest grup de treball, dependent del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, considera en el seu document que la presó preventiva dels tres independentistes vulnera els drets humans i demana al Govern espanyol que els posi en llibertat. En la seva resolució, el grup demana al Govern de Pedro Sánchez que adopti les mesures necessàries per posar remei a la situació de Cuixart, Sànchez i Junqueras «sense dilació» i considera que el «remei adequat» seria posar-los «en llibertat i concedir-los el dret efectiu a obtenir una indemnització i altres tipus de reparació». Al mateix temps, insta el Govern Central que posi en marxa una «investigació exhaustiva i independent» de les circumstàncies al voltant de la «privació arbitrària» de la llibertat dels imputats i que «adopti les mesures pertinents contra els responsables de la violació dels seus drets». En el seu document, no vinculant, es recorda que el Consell de Drets Humans ha encoratjat tots els Estats que col·laborin amb el grup de treball i els ha demanat que tinguin en compte les seves opinions i, si calgués, prenguin les mesures apropiades per posar remei a la situació de les persones privades «arbitràriament de llibertat».

Ben Emmerson, advocat que representa tres líders independentistes empresonats, va advertir en una roda de premsa a Londres que «si Espanya ignora aquesta decisió o no la implementa de manera immediata i al complet estarà cometent de manera continuada i flagrant una violació de la llei internacional».

En canvi, el govern espanyol va lamentar l'informe d'aquest grup de treball de l'ONU, que veu «especialment greu» en un moment com aquest perquè podria ser interpretat «com una interferència en un procés penal en marxa».

Fonts de l'Executiu van criticar l'informe per considerar que els seus redactors no saben els delictes dels quals estan acusats a Espanya els promotors d'aquesta denúncia, perquè creuen que és legal en aquest país la convocatòria d'un referèndum independentista i perquè «no tenen en compte el principi de separació de poders ni la independència judicial». Moncloa fa una crida als responsables d'aquest informe perquè «reforcin el rigor, independència i equanimitat dels seus treballs» i estiguin «alerta» davant els «intents de manipulació i desinformació als quals puguin ser sotmesos». L'ambaixador espanyol a Londres, Carlos Bastarreche, va informar que el Govern central ha demanat una auditoria sobre el funcionament d'aquest grup de treball i va lamentar que no s'hagin «respectat les normes de procediment» per a la seva publicació, en «filtrar-se a una de les parts» abans de la seva divulgació oficial.