L'institut Cal Gravat munta una exposició amb 40 quadres de pintors manresans del segle XX

És més que una exposició: és un projecte pedagògic, un treball en xarxa, una suma de complicitats... És «manresanisme», tal com va destacar ahir Ovidi Cobacho, el comissari de la mostra, en la presentació d' Artistes i paisatges manresans, que s'inaugurarà el divendres 14 de juny (19 h) al convent de les Caputxines, al carrer Talamanca, i es podrà visitar fins al diumenge 30 de juny (entrada gratuïta). L'ambiciosa iniciativa de l'institut Cal Gravat, que celebra el seu 10è aniversari i d'on Cobacho és professor, és inèdita per totes aquestes característiques.

L'exposició arrenca de l'Aula d'Arts, assignatura optativa de 4t d'ESO que ha aconseguit formar dos grups amb un total de 40 alumnes interessats. «Volem familiaritzar els estudiants amb el llenguatge de l'art, com interrogar les obres, i això ho podem fer mirant grans clàssics o bé autors que tenim a la vora, que alhora expliquen la història de la ciutat», va exposar Cobacho. A partir d'aquí, i després de visitar mostres com la que el CaixaForum va dedicar a Valázquez, es va decidir implicar els alumnes en «la cuina d'una exposició, des de la tria i classificació de les obres fins a la recerca d'informació sobre els autors i les pintures». Artistes i paisatges manresans no és una mostra exhaustiva, però sí representativa de pintors manresans o bé vinculats a la ciutat durant el segle XX, de Mestres Cabanes a Àngel Millan i de Joan Vila Puig a Tomàs Boix. La selecció està condicionada pel fons de les quatre col·leccions privades que han cedit els quadres i que volen mantenir l'anonimat. Un dels atractius de la mostra és que «són obres que no es poden veure habitualment», subratlla Cobacho.

La quarantena d'obres que s'exposaran, que s'està acabant de definir, correspondrà a una trentena llarga de pintors, tots difunts i de diferents generacions. La majoria són paisatges, per la tradició de la ciutat, i que va fer que la plasmessin pintors com Oleguer Junyent o Planas Doria, però també hi ha retrats i natures mortes.

Les alumnes Asha Morcillo i Luanna Garcia van explicar el treball fet durant el curs per acabar muntant l'exposició i destacaven l'oportunitat de descobrir «l'art que s'ha creat al lloc on vivim. Volem que aquest coneixement no sigui efímer i ampliar els coneixements fruit de la recerca, a Internet i sobretot als llibres».

Les complicitats per organitzar l'exposició s'han donat també dins del mateix institut, perquè alumnes de tecnologia han creat els codis QR amb els quals es podrà accedir a la documentació biogràfica dels artistes i interpretativa dels quadres.