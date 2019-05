El joc aeri del Madrid mata el Baxi

No hi va haver sorpresa anit al WiZink Center. El Baxi Manresa va caure derrotat de forma clara pel Madrid, que va posar en joc les seves millors armes durant els dos primers quarts per posar fi a la competència dels de Peñarroya per la victòria. Però anit l'equip del Nou Congost va sortir amb el cap ben alt perquè no es va enfonsar. Un equip ple de baixes d'homes vitals va plantar cara per evitar la derrota d'escàndol i va ser fidel a la filosofia de donar-ho tot que l'ha acompanyat durant la lliga, en la majoria de jornades.

Ara caldrà veure quina pot ser la capacitat de reacció i de trobar més recursos per poder aturar els jugadors blancs, sobretot els seus homes alts, que al WiZink Centre van volar literalment per sobre de la cistella manresana. També s'ha d'esperar que Iffe Lundberg trobi al Congost els espais i confiances que ahir li van faltar. La cara va ser un motivadíssim Cady Lalanne, autor de 26 punts en una nit pletòrica del pivot haitià, més convençut que mai del que pot ser capaç de fer.

El partit va començar amb un cinc inicial del Baxi calcat al de les últimes jornades, amb la direcció per a Sergi Garcia. El Madrid, per la seva banda, es va posar en joc amb Campazzo, Rudy, Jeff Taylor, Randolph i Tavares. Els de Joan Peñarroya van començar amb la defensa individual i van robar la pilota que va acabar amb el 0-2 de Tomàs. I una mitja volta perfecta de Lalanne va ser el 0-4. Els locals van igualar ràpidament però un tir lliure de Zubcic va fer tornar a posar els manresans davant. I en atac el Madrid patia molt perquè els del Congost estaven agressius i no donaven cap facilitat.

Tavares, amb el 6-5, donava un primer avantatge als de Laso però replicava de seguida Lalanne. Els manresans, en aquest inici, jugaven de tu a tu al seu poderós oponent. Álvaro Muñoz suplia Lundberg i el Madrid es posava cinc amunt després que Campazzo li pispés la pilota a Sergi Garcia. Un triple que va anotar l'argentí (15-7, min 6) va obligar Peñarroya a demanar ja el temps mort. Sortia a pista Sakho i es va reintegrar Iffe Lundberg per suplir Sergi Garcia. Els blancs, que no havien fet encara cap canvi i ja havien posat un parcial de 10-0, s'escapaven més (17-7). La sequera dels manresans la va trencar un triple de Zubcic. De tota manera, el que era imparable sota cistella era Edy Tavares, que col·locava el 22-10 amb un dos més un seguit d'una esmaixada. Zubcic, en tot cas, repetia de tres per donar una mica d'aire. El Madrid era l'amo de l'anella del Baxi i els seus pivots es penjaven sense contemplacions. Randolph també les clavava de 3 i la diferència ja era de 14 punts en arribar al darrer minut del quart (27-13). Jou era a la pista, com Llull, Carroll i Ayón. En finalitzar el període, els jugadors vermells anaven clarament per sota, amb un 29-15 advers.



Superats per dins



Paco del Águila era damunt el parquet quan es va encetar el segon quart. El triple de Lundberg i dos punts de Guillem Jou van evitar que el Madrid s'enlairés encara de manera més clara (31-20). Lalanne i Pere Tomàs tornaven i Paco del Águila va clavar un triple frontal de mèrit (32-23, min 14).

Carroll també anotava des dels 6,75 i Ayón va posar el 37-23, que va trencar l'intent de remuntada de l'equip bagenc. El joc aeri blanc continuava fent estralls i Zubcic va rellevar Del Águila. Dani Garcia va entrar a la pista quan Carroll feia el 41-27, respost per un gran mat de Lalanne. El pivot haitià i Zubcic eren els que responien en atac, tot i que el triple de Carroll (48-33) va ser letal. El Madrid vencia de 16 punts al descans (53-37) i dominava un Baxi que oferia una rèplica digna, però era clarament superat a prop de l'anella. Lalanne (autor de12 punts) i Zubcic (9) eren puntals en atac del Baxi, però Lundberg no havia brillat (3).



El Madrid no deixa reaccionar



Peñarroya va confiar en el mateix cinc de l'inici a la represa. Quatre punts de Lalanne van col·locar un 53-41, el Baxi s'acostava, i més en el moment que Lundberg clavava un triple que rebaixava el marge per sota dels 10 punts.

Causeur va encertar 2 tirs lliures i ell mateix va posar el 57-43. El Baxi no es deixava anar, lluitador i ara molt vertical en atac (57-45). Però el francès Causeur va encistellar el setè punt seguit (60-45, min 24) quan Jou suplia un desencertat Lundberg que havia errat dos tirs de les personal. Cady Lalanne, en canvi, ja acumulava 18 punts. Tomàs s'havia d'asseure amb tres faltes i Randolph volava cap el 63-47.

Lalanne va rebre un descans i Sakho li va agafar el relleu en atac per posar el 63-51. Llàstima que Zubcic també es carregava amb 3 faltes i el públic blanc va aplaudir l'entrada a la pista de Felipe Reyes. Dani Garcia tornava a tenir uns quants minuts i, per tauler, va fer el triple del 69-54. El Madrid es va posar vint amunt (78-58) al final del quart, amb triple de Reyes.

Quedaven deu minuts però ja tot estava decidit. Lalanne, això sí, continuava sumant i mantenia el Baxi a la vora dels 20 punts, amb el 84-66 a manca de 5 minuts. Era Llull qui oferia la màxima renda per als locals amb un triple, però el Baxi replicava amb un 0-6 de Lalanne, que arribava als 26 punts, en el seu millor partit del curs, i va ser ovacionat quan Peñarroya el va canviar. En canvi, la creu era Lundberg, molt marcat i que no va tenir una nit encertada. Al final, derrota per 98-75 i encara va tenir temps Òrrit de fer una cistella. El Baxi va acabar en pista amb tots els joves; diumenge, segon glop del play-off. La festa continuarà al Nou Congost.