Thiem pot amb Djokovic i se cita amb Nadal a la final

L'austríac Dominic Thiem s'enfrontarà a l'espanyol Rafa Nadal aquest diumenge a la final de Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, després d'imposar-se aquest dissabte, en un partit reprès després que la pluja obligués a l'ajornament el divendres, al serbi Novak Djokovic (6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5).

D'aquesta manera, es reeditarà la final de 2018, en què el de Manacor va resoldre per la via ràpida el xoc (6-4, 6-3, 6-2) per alçar la seva onzena 'Copa dels Mosqueters'. Nadal, que no perd a París des dels quarts de final de 2015 enfront de Novak Djokovic, buscarà continuar fent història.

L'austríac, número quatre del món, dominava per 6-2, 3-6 i 3-1 a la Philippe Chatrier quan la pluja va obligar a ajornar definitivament al dissabte el partit; abans, les primeres gotes feien retirar-se de manera momentània als tenistes, que van tornar a saltar a l'argila vermella per intentar prosseguir la seva lluita.

La curta primera suspensió va permetre agafar aire a un Djokovic que travessava els seus pitjors moments després d'un primer set també complicat per a ell. De fet, el número u del món no va gaudir de cap bola de 'break' en el parcial inaugural, en el qual Thiem no va fallar en les dues oportunitats de trencament que va tenir.

No obstant això, el balcànic va recuperar forces en una segona mànega que va canviar la seva sort després de superar els dos intents de trencament als quals el va sotmetre el centreeuropeu. Es va mostrar sòlid des del fons de la pista, i un únic trencament en el vuitè joc amb la seva confirmació posterior li va permetre igualar la contesa.

La pluja es va aliar amb 'Nole' en el quart joc del tercer parcial, just després de patir el break del seu adversari. Així es va reprendre dissabte el partit, en què el serbi, campió a París el 2016, va aconseguir tornar el 'break' en el setè joc per tornar a equilibrar el xoc.

Després d'això, va desaprofitar les dues oportunitats que va tenir de trencar de nou el servei de l'austríac, i es va defensar amb ungles i dents en l'etern últim joc del set, que Thiem va aconseguir, a la quarta, emportar-se per quedar-se a un set d'aconseguir el passi.

Tots dos tennistes es van mostrar erràtics en la quarta mànega; del tercer al cinquè jocs es van intercanviar trencaments, que van beneficiar a un Djokovic que es posava amb 4-2 a favor. Malgrat tot, Thiem va tornar a exhibir la seva millor versió per trencar de nou la sacada del balcànic i posar el 5-4 per intentar resoldre el partit. El número u del món va defensar el seu servei i no només això, sinó que va enllaçar tres jocs guanyats consecutius per forçar el cinquè set.

NOVA SUSPENSIÓ PER LA PLUJA

Thiem estava llançat i només les inclemències meteorològiques frenarien la seva empenta. Un nou 'break' en el quart joc, confirmat amb el seu servei, li posava de cara la victòria, però el diluvi sobre la Philippe Chatrier obligava a suspendre el partit de nou.

Com anteriorment, l'aturada d'una hora va beneficiar Djokovic, que va trencar per fer el 3-4. No obstant això, amb tot a favor per tornar a empatar, una doble falta i una mala dreta condemnaven al serbi i permetien a Thiem servir per guanyar. Després de desaprofitar dues boles de partit, l'austríac va patir un trencament que perllongava el xoc.

Va haver d'esperar fins al dotzè joc, en un nou 'match point' , per tancar en quatre hores i 13 minuts la semifinal davant Djokovic, que queia un any i tres dies després de la seva última derrota en un 'Gran Slam.

Així, serà el tretzè duel entre Nadal i Thiem al circuit, en un cara a cara que el de Manacor domina per 8 a 4. L'austríac, en canvi, es va dur l'última trobada entre tots dos, a les semifinals del Barcelona Open Banc Sabadell -67º Trofeu Comte de Godó (6-4, 6-4).