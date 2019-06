Bagà s'encamina cap a un pacte de govern entre els grups d'ERC i el PSC

Bagà podria tenir un govern d'entesa format pels 5 regidors del grup d'ERC, liderat per Joan Oña, que va guanyar els comicis del 26-M, i els 4 del PSC, amb Maria Viso al capdavant, que és el relleu de l'històric Nicolàs Viso, el seu pare, segons han confirmat a aquest diari els caps de files de les dues formacions.

Si no sorgeixen imprevistos, aquest acord de govern per al proper mandat hauria d'estar segellat avui per afrontar el ple de constitució dels nous ajuntaments de dissabte amb la majoria absoluta necessària per triar el nou batlle en la primera volta. Si no fos així, el futur alcalde Joan Oña es podria escollir igualment en una segona volta, però amb majoria simple. Si el pacte entre els 5 regidors d'ERC i els 4 del PSC es formalitza quedarien a l'oposició els dos regidors independents, grup liderat pel fins aquest mandat cap de files del grup municipal de CiU a Bagà, Pep Llamas.

D'ençà del 26-M, els guanyadors dels comicis han proposat al PSC i als independents formar un govern d'unitat entre tots. En declaracions a Regió7, Joan Oña explica que «tots dos ens han dit el mateix: amb nosaltres volien pactar però entre ells, no. Aquesta ha estat la seva línia vermella». En vista d'aquesta situació que impedia fer un govern tripartit a Bagà, com proposava ERC, van iniciar converses amb el partit més votat després d'ells, el PSC. «Estem en fase de negociacions», diu Oña. Les converses s'han centrat en veure quines són les feines a fer en un futur govern de coalició i quines carteres pertocarien a cada futur regidor. Segons ha pogut saber aquest diari, el PSC va proposar compartir l'alcaldia. Fet que ERC no ha acceptat perquè ha gunyat els comicis. Un cop superat aquest escull, els representants dels dos partits han d'acabar de posar-se d'acord amb els projectes de govern i el cartipàs.



Vilada, una incògnita

Pel que fa al govern de Vilada, a hores d'ara no hi ha res decidit. ERC ha guanyat els comicis amb 3 regidor, però només amb 20 vots més que el PSC. L'alcaldable republicà, Quim Espelt, explica que «hem parlat molt amb els dos grups per fer un govern de 7 regidors». Tanmateix, el PSC, també amb 3 regidors i amb qui ha governat ERC en el darrer mandat, ha demanat l'alcaldia compartida, un fet que ERC no ha acceptat. Espelt diu que «la nostra proposta ha estat un govern de 7 i l'alcaldia per a nosaltres». Espelt reconeixia ahir que «estem en un punt mort» i «lluny de posar-nos d'acord» amb el PSC. La solució podria ser una entesa amb Andreu Ros, de Vilada per la República.