L'advocat de Pesarrodona demanarà la suspensió del judici per indefensió

La defensa del regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona demanarà la suspensió del judici contra ell per desobediència, en el moment de plantejar les qüestions prèvies en l'inici del judici, segons David Casellas, advocat de Pesarrodona. La fiscalia acusa Pesarrodona de desobediència al Tribunal Constitucional pel referèndum de l'1-O, i demana per a ell les penes màximes per aquest declite: 12 mesos de multa i dos anys d'inhabilitació.

La defensa de Pesarrodona considera que el judici no hauria de celebrar-se i argumenta que, en l'escrit d'acusació de la fiscalia, «el relat atribueix a Pesarrodona uns fets diferents dels que es van explicar quan va declarar durant la fase d'instrucció», motiu pel qual considera que «s'ha vulnerat el dret a defensa».

Aquest divendres, la defensa de Pesarrodona presentarà el seu escrit als jutjats de Manresa i coincidint amb aquest fet s'ha convocat una concentració de suport a Pesarrodona. Serà a 2/4 d'1 del migdia.

Fonts de la defensa de Pesarrodona expliquen també que demanaran la seva absolució. També avancen que en l'escrit que presentaran aquest divendres argumentaran que «hi ha una persecució» contra Pesarrodona, i que no pot atribuir-se-li el delicte de desobediència perquè les autoritats «només el poden cometre en l'exercici de les seves competències», i que com a regidor de Cultura «no podia sentir-se interpel·lat o almenys sentir-se més interpel·lat» per la suspensió del referèndum per part del TC que «la resta de persones que eren a l'escola Joncadella».

Per aquest motiu, explica que proposaran diferents testimonis que puguin explicar qui és Pesar-rodona i també què va passar a l'escola Joncadella i quines eren les seves funcions com a regidor de Cultura, i «acabarem de posar en evidència que ell aquest delicte no el podia cometre», explica Casellas.

En l'escrit de defensa, diu Casellas, també «explicarem qui és Jordi Pesarrodona» i «el que ha desencadenat aquesta persecució, el fet que ell va posar-se de forma espontània i sense ànim d'ofendre ningú el nas de pallasso el 20-S, una acció pròpia de la gent del món del clown i que a ell li va canviar la vida perquè va rebre amenaces per les xarxes socials i la Guàrdia Civil va anar a l'escola Joncadella sabent qui era i allà el van atonyinar com qui més», i després «la persecució ha continuat quan ha volgut defensar els seus drets posant una denúncia, i la Guàrdia Civil va enviar un atestat on explicava uns fets que van quedar desmentits i atribuint-li uns delictes terribles que no van arribar enlloc perquè la jutgessa ho va veure clar».

També destacarà el que considera «una diferència amb altres càrrecs públics, alcaldes de la comarca que es trobaven en la mateixa situació que ell i amb els quals la fiscalia ha actuat de manera diferent», i s'han acabat arxivant els casos, destaca Casellas.