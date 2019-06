Mirades actuals sobre el romànic berguedà

Pablo Picasso va baixar, el 1906, a l'estació de Guardiola de Berguedà per fer una estada a Gósol. En tornar a París, va incorporar a la seva pintura els ulls esbatanats del romànic, com els de la Mare de Déu de Gósol que es conserva al Museu Nacional d'Art de Catalunya. L'associació Civitas Cultura, que des del 2017 programa activitats culturals al monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, es proposa donar a conèixer «l'important patrimoni» romànic de la comarca a través de la mirada actual, agafant l'exemple de Picasso. Per això ha organitzat la Biennal del Romànic del Berguedà, que del 29 de juny al 26 d'octubre oferirà 20 petites exposicions de pintura, fotografia, dibuix o instal·lacions, tant al monestir com a les esglésies de Sant Quirze de Pedret (Cercs), Sant Sadurní de Rotgers (Borredà), Sant Vicenç d'Obiols (Avià) i Sant Vicenç del Rus (Castellar de n'Hug). Són cinc temples restaurats per la Diputació de Barcelona i que gestiona l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Toni Puig, coordinador de Civitas Cultura, destaca que «ens hem adonat que el romànic berguedà, que és de primer nivell, és poc valorat i conegut a la comarca, i ja no diguem res de la resta de Catalu-nya». L'equipara al de la Vall de Boí. «Ho han fet molt bé i cal imitar-los, però si la seva visió és historicista, nosaltres ens mirem el romànic des de la contemporaneïtat». Abans de començar, Puig ja es planteja una segona edició de la biennal, amb més suport institucional i de la ciutadania i que inclogui altres referents patrimonials, com Sant Jaume de Frontanyà, el monestir de Serrateix o el monestir de la Portella, a la Quar.

«Atesa la nostra precarietat econòmica, tibem d'una creativitat exhuberant», afirma el coordinador de Civitas Cultura. Les exposicions –la majoria seran a Sant Llorenç– van des dels rostres romànics d'America Sanchez (en va fer una exposició més àmplia el 2018 al Museu Nacional d'Art de Catalunya) fins a les grans fotografies de valors romànics que penjaran de les parets dels cinc temples de Manel Esclusa. Però les obres romàniques, així com els quadres de Picasso, seran reproduccions: «Són obres que no surten dels museus perquè són delicades». Tenen el «suport explícit» del MNAC, «l'aprovació personal» del director del Museu Picasso de Barcelona i la col·laboració del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

La programació es complementarà amb 40 espectacles i activitats culturals. S'iniciarà el 29 de juny (19 h) amb el concert Mars d'acollida, de la Coral Cantiga. Cada dissabte al matí hi haurà visites guiades a les diferents esglésies. Al juliol es complementaran amb els contes de Cesc Serrat i a l'agost amb l'actuació dels Acordionistes del Pirineu. Els dijous a la tarda hi haurà visites guiades a les exposicions del monestir.