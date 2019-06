Apunyalen un noi en una baralla a ple dia al centre de Manresa

Un noi ha resultat ferit menys greu per una punxada per arma blanca aquest dissabte al migdia al centre de Manresa com a conseqüència d'una baralla amb un altre individu. Segons fonts policials, l'agressió ha tingut loc a 1/4 d'1, a la Muralla de Sant Domènec.

La víctima és un jove de 22 anys que hauria rebut una punyalada després d'un discussió en ple carrer. Seguint la versió facilitada per la víctima, en un primer moment fonts policials han explicat que el motiu havia estat un intent de robatori, al qual el jove s'hauria resistit i per això l'agressor l'hauria ferit.

Tanmateix, hores després aquestes mateixes fonts han desmentit la versió inicial pel testimoni directe d'una veïna que hauria presenciat els fets i hauria facilitat proves que es tractava d'una baralla, i no pas d'un intent de robatori. Els fets s'haurien produït en un punt de la Muralla Sant Domènec, que no s'ha concretat, i per on els dos individus caminaven junts.

Un cop ferit, el jove ha creuat la plaça de Sant Domènec demanant que algú truqués a emergències i s'ha assegut en un banc de la plaça de Fius i Palà, on ha estat atès poc després pel SEM. Diversos testimonis afirmen haver vist marxar corrent dels llocs dels fets un altre home.

Un cop practicats els primers auxilis, la persona agredida ha estat traslladada a l'hospital amb una ferida menys greu i se li han realitzat punts de sutura.

Els agents dels Mossos d'esquadra continuen buscant a hores d'ara al prsumpte agressor, sense que, de moment, se l'hagi pogut localitzar.