Pesarrodona rep l'escalf de 200 personesa les portes dels jutjats de Manresa

Unes 200 persones van donar suport al fins avui regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, als jutjats de Manresa el dia que, juntament amb el seu advocat, David Casellas, va presentar l'escrit de defensa de cara a l'obertura de judici per desobediència greu. També demanaran la seva absolució.

Tal com ja va avançar Regió7 dijous, en el moment de plantejar les qüestions prèvies, la defensa demanarà la suspensió del judici per vulneració del dret a la defensa, perquè s'acusa Pesarrodona per fets pels quals no va ser inter-rogat en la instrucció. A més, la defensa considera que el fins ara regidor de Cultura de Sant Joan no podia cometre el delicte del qual se l'acusa, desobediència greu al Tribunal Constitucional per permetre el referèndum de l'1-O, perquè no va rebre cap notificació sobre la seva suspensió i perquè tampoc tenia capacitat per impedir-lo. El judici se celebrarà a Manresa però encara s'ha de determinar la data.

Ahir al migdia, només arribar als jutjats, Pesarrodona va ser rebut entre aplaudiments, abraçades i càntics amb els quals li recordaven que «no estàs sol», i amb pancartes d'Òmnium i l'ANC on es llegia «Ho tornarem a fer».

En la concentració, Pesarrodona es va dirigir als que li donaven suport assegurant, com va dir també Forcadell, que «em jutgen per ser qui soc» i recordava que «no vaig fer res més que exercir els nostres drets: llibertat d'opinió, de manifestació i el més important, el de votar». També va recordar que en el seu atestat la Guàrdia Civil l'acusava de «delictes que no he comès, com odi, resistència greu i lideratge tumultuós, pels quals hauria pogut anar a la presó». Tot i això, aquests delictes van ser arxivats gràcies, va dir Pesarrodona, a la feina dels seus advocats, als quals va mostrar agraïment. També va recordar que «encara és hora que s'investigui els qui van venir a Sant Joan a picar-nos indiscriminadament».

Abans d'entrar als jutjats, els concentrats van cantar L'Estaca acompanyats per intèrprets de Música per la Llibertat. El públic i els músics van interpretar de nou la cançó minuts després quan Pesarrodona i Casellas van sortir de l'edifici judicial. Artistes per la República també va instal·lar quadres per evidenciar la repressió policial.