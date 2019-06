La nova cercavila de Bellver

Bellver de Cerdanya ha viscut una festa major molt intensa. Els actes del programa s'han omplert de dia i de nit amb gent del poble i, com és una tradició a la Cerdanya, amb amics i parents d'arreu de la comarca. Els concerts i balls de les nits han tornat a unir colles i famílies de pobles al voltant de la festa i com cada any els responsables d'organitzar-la l'han viscut amb aquell punt de neguit perquè tot surti bé. Amb aquesta voluntat, l'Ajuntament de Bellver ha canviat aquest any el concepte del conegut 'correquintos' de divendres a la nit pel de 'cercavila'. Segur que a algú no li ha semblat bé, però l'anàlisi assenyada sobre el que ha de fer i promoure una administració, i més la local, ho feien del tot recomanable. L'acte s'havia fet molt gran atraient joves i adolescents de tota la comarca sota el reclam de beure quintos de cervesa. Mala peça al teler. Aquest any l'acte ha estrenat els reclams de la música i la gresca pels carrers. En la mateixa línia, el Consell Comarcal ha posat a disposició dels joves de la resta de municipis el servei del Bus de la Festa, per garantir-los una tornada segura a casa de matinada. Aquest és un servei que es repetirà a la resta de festes majors que durant l'estiu se celebraran a la Cerdanya. Bellver ha fet una passa valenta en favor dels joves. Llevar-se l'endemà de la festa major sense males notícies és el millor premi a la feina feta.