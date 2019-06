Mor l'activista cultural i del món de l'esport Ramon Payàs

L'activista cultural i també del món de l'esport de Manresa Ramon Payàs va morir ahir als 70 anys. També era membre de la formació política Reagrupament, que ahir va expressar el dol per la seva mort, i havia esta dirigent del Club Atlètic Manresa.



Payàs havia estat treballador a Caixa Manresa. Era membre de l'associació Amics de les Homilies d'Organyà, el primer text en català amb valor literari. Gràcies a la seva iniciativa Manresa va ser la primera ciutat de Catalunya que va dedicar un espai públic a les homilies a la zona universitària.



Més recentment va ser un dels impulsors de la Plataforma 379 per donar suport a les religioses caputxines del carrer de Talamanca de Manresa. L'entitat es va crear per donar suport a les monges que hi viuen i que volien cedir el convent a la Fundació Sant Andreu Salut. A final de maig Payàs va ser a la presentació de l'exposició de pintors manresans del segle XX que es pot veure al convent.