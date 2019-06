La Diada instarà a la «unitat estratègica» amb una manifestació a plaça Espanya

La manifestació de l'Onze de Setembre del 2019 reclamarà la unitat estratègica de l'independentisme com a «condició imprescindible» per convertir Catalunya en un estat independent.

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va defensar ahir que l'independentisme s'ha de posar d'acord des de la diversitat amb un «objectiu comú» sense que ningú hagi de renunciar a la seva ideologia o als orígens.

La manifestació tindrà com a epicentre la plaça d'Espanya però s'estendrà pels carrers que conflueixen en aquest punt de Barcelona, com el de la Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel i Maria Cristina. Els organitzadors de la iniciativa han plantejat així la metàfora que buscarà mostrar com persones que arriben des de diferents punts poden convergir en un lloc concret.

Després que el 2018, la manifestació de l'Onze de Setembre utilitzés la metàfora d'una muntanya per explicar que s'havien assolit etapes però que encara no s'havia fet el cim [de la independència], ara l'ANC vol evitar que la «repressió política» aconsegueixi «paralitzar» l'independentisme. Per això, Paluzie va indicar que enguany es reclamarà unitat a les diferents sensibilitats de l'independentisme per assolir l'«objectiu comú».

Paluzie defensa assolir més «apoderament popular» per solucionar «debilitats» que l'ANC ha detectat després de l'experiència pels fets de la tardor del 2017. «Ens reafirmem en l'estratègia de la no-violència per aconseguir la independència», va remarcar ahir. Va detallar que en el terreny polític, en cas que hi hagués unes eleccions al Parlament caldria superar el 50% dels vots independentistes. «Es tracta de definir de nou una estratègia guanyadora per assolir la independència», va reclamar. En aquesta roda de premsa es va explicar només l'indret i el missatge de la manifestació; en una segona trobada amb els periodistes d'aquí a uns mesos es donaran més detalls.

L'organització ha triat la plaça d'Espanya en considerar que hi conflueixen carrers que tenen una «alta capacitat» i una visibilitat que els «va bé» per a la reivindicació que impulsen. «És un lloc que es pot veure bé, és ampli i amb una plaça on es pot accedir bé», va detallar Soler. Tant Òmnium Cultural com l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), presents en la roda de premsa, donaran suport a la manifestació de l'Onze de Setembre.

Montse Ortiz, vocal de la junta nacional d'Òmnium, va lamentar la situació de «repressió, persecució i vulneració de drets» que, al seu entendre, es pateix a Catalu-nya. Ortiz planteja la Diada com l'«oportunitat» perquè els catalans demostrin que «no estan sotmesos» i per «continuar reivindicant els drets que els volen manllevar». «Si l'Estat acusa els líders independentistes per manifestar-se, nosaltres ens tornarem a manifestar. Ho tornarem a fer. Sortir al carrer i mobilitzar-nos de forma pacífica, exemplar i cívica, com hem fet sempre», va apuntar. Per la seva banda, el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, també va denunciar que la Diada d'aquest any es viurà en una «situació excepcional».