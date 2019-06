L'ANC admet que no li «va agradar» el rebuig de la ILP independentista per la desunió d'ERC i JxCat

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va reconèixer ahir

que no li «va agradar» que la mesa del Parlament no admetés a tràmit una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per declarar unilateralment la independència, un «símptoma» de la falta d'«unitat estratègica» sobiranista.

JxCat i ERC van tornar a evidenciar dimarts la seva distància política i els seus mutus recels en la votació que va tenir lloc en la mesa d'aquesta ILP, rebutjada amb els vots en contra de Ciutadans i el PSC i l'abstenció d'ERC, enfront dels vots a favor de JxCat.

Paluzie va dir que episodis com aquest poden suggerir que «l'horitzó es desdibuixa» i «els objectius polítics s'atenuen». «Sembla lògic que sorgeixin iniciatives de la societat civil» davant la falta de concreció per part dels grups parlamentaris, va indicar. Així mateix, va dir que «determinades inadmissions poden ser errors» perquè després es poden prendre «com a precedents» que justifiquin futurs rebutjos d'iniciatives similars. Paluzie, que també va lamentar «determinats pactes» municipals amb partits del «bloc del 155», va asseverar que és hora d'«analitzar les febleses» de l'independentisme, per estar preparats per al moment en què de nou «es plantegi la independència des del Parlament».