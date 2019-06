Nou trencament del col·lector de salmorra al passeig del Riu de Manresa

El col·lector de salmorra ha tingut un altre trencament. Aquest cop el vessament va tenir lloc al passeig del Riu de Manresa, a l'alçada de la Carpa del Riu. El trencament es va produir divendres a la mitjanit de forma fortuïta.

Segons fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la salmorra no va arribar al riu ja que part del vessament va anar a parar a la xarxa de recollida d'aigües pluvials que desemboca a la depuradora, on tota va poder ser tractada, de manera que el vessament no va afectar el riu Cardener.

Les mateixes fonts també van assenyalar que en el moment en què es va detectar la baixada de pressió a la conducció es van aturar els abocaments de salmorra al conducte. Al llarg de tota el dia d'ahir els operaris van treballar per reparar el trencament.