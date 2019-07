El Baxi pot estar a prop del fitxatge del veterà ala-pivot Eulis Báez

Eulis Báez pot ser el segon fitxatge del Baxi Manresa per la temporada que ve. Així ho ha avançat aquest dimarts al vespre el periodista Chema de Lucas en el seu especialitzat compte de Twitter. El jugador dominicà, de 37 anys, té una llarga experiència a la lliga i les set últimes temporades ha estat a l'Herbalife Gran Canària. El conjunt insular, precisament, el va fitxar l'estiu del 2012, quan Pedro Martínez era l'entrendor. Tots dos hi van coincidir aleshores dues temporades, abans que l'entrenador fitxés pel Manresa en l'anterior etapa, i han tornat a fer-ho durant tres mesos al final d'aquesta.

Báez, de 2,01 metres, va arribar a l'estat el 2005 per jugar a l'Akasvayu Vic de la LEB-2. Després d'un pas pel Lleó, a LEB Or, va debutar a l'ACB a les files del Valladolid, on va estar-s'hi dos anys. Després, un a Badalona i fitxatge pel Gran Canària, club amb el qual ha disputat l'Eurolliga aquesta passada temporada, en què ha fet unes mitjanes de 8 punts, 3 rebots i 10 de valoració en 21 minuts en pista. Es tracta d'un jugador fort físicament i amb capacitat atlètica que, amb el pas dels anys, ha anat desenvolupant un bon tir en suspensió des de mitjana distància.