Les queixes d'un eurodiputat pel silenci de Tajani: «La credibilitat d'aquesta casa es veurà perjudicada»

El Parlament Europeu ha celebrat aquest dimarts la seva sessió constitutiva sense la presència de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras, i amb milers de manifestants independentistes protestant a la porta. Durant l'obertura de la legislatura, el president sortint, Antonio Tajani, ha assegurat que no es podia debatre de cap qüestió que no fos l'elecció del futur president, però l'eurodiputat irlandès Matt Carthy s'ha queixat per l'absència dels tres líders independentistes catalans. "Desafortunadament, alguns han tingut denegat l'accés a la cambra, tres representants del poble català han vist negat el seu dret a representació", ha dit l'irlandès, del Sinn Féin. Segons Carthy, "si l'Eurocambra no valora els vots dels catalans, la seva credibilitat es veurà perjudicada".

"Aquesta casa ha de defensar la democràcia i els drets humans", ha exigit, entre aplaudiments i alguns crits. "Us demano que feu una declaració sobre els eurodiputats electes d'aquesta institució", ha exigit Carthy a Tajani, tot i que l'italià no ho ha acceptat i ha seguit amb el guió oficial de la sessió, que només incloïa l'elecció dels eurodiputats que s'encarregaran de les votacions per escollir, dimecres, president i vicepresidents de la cambra.

"Només es pot parlar de l'elecció del president, no es pot parlar d'altres coses", ha advertit Tajani a Carthy, en castellà, quan ha demanat la paraula.

La sessió s'ha constituït sense Puigdemont, Comín ni Junqueras, però pel portaveu de l'Eurocambra, Jaume Duch, això no suposa cap anomalia. "Mentre no ens comuniquin els noms de les tres persones que falten, el Parlament estarà vàlidament constituït amb 748 diputats. No és la primera vegada ni la última que es reuneix sense 751 eurodiputats", ha dit, afirmant que en aquests casos l'únic que cal és que els serveis de la cambra calculin on se situa la majoria absoluta.

Duch també ha reiterat que l'Eurocambra no pot intervenir en el cas dels tres eurodiputats independentistes, i que la qüestió està ara en mans del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. "El Parlament no té poders en aquest tema, és una qüestió de legislació nacional, i està en mans del tribunal, no de la cambra", ha insistit.

Preguntat sobre si el Parlament Europeu tenia previst algun dispositiu especial de seguretat per si Puigdemont intentava entrar com a visitant, Duch ha evitat entrar-hi. "Perquè caldrien mesures de seguretat particulars? De totes maneres, mai parlem de seguretat amb la premsa", ha dit.

Una primera sessió molt breu



La primera sessió de la nova legislatura ha durat prop de trenta minuts, i només ha servit per donar la benvinguda als eurodiputats nous. Tajani, com a president sortint, ha estat l'encarregat de presidir-la, tot i que des d'aquesta mitjanit ja no ostenta el càrrec de líder de la cambra.

A l'obrir la legislatura, Tajani ha donat la benvinguda als eurodiputats a la "casa de la democràcia", comentari que li ha valgut algun crit i que ha provocat que aturés momentàniament el seu discurs.

Poc després, s'ha interpretat l'himne de l'Alegria, i alguns eurodiputats euròfobs s'han girat d'esquena i d'altres no s'han aixecat. Demà, dimecres, està previst que el Parlament Europeu esculli el seu nou president o presidenta i els 14 vicepresidents.