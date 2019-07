L'escenari del cas de 'la Manada' de Manresa: una festa en un lloc abandonat il·luminat amb els mòbils

Els suposats delictes sexuals de la Manada de Manresa que es jutgen aquesta setmana a Barcelona haurien tingut lloc a l'antiga fàbrica Vinyes de la capital del Bages. Tots set processats van reconèixer que hi havien estat la nit del 29 d'octubre del 2016, amb motiu d'una festa en què havien escoltat música, parlat i begut alcohol, i alguns d'ells també van reconèixer que havien fumat porros de marihuana.

Aquesta antiga fàbrica, que es troba en un estat d'abandonament total, és a la zona del carrer Concòrdia i fa més de 30 anys que no té cap tipus d'activitat. En aquest espai, segons van relatar els mateixos processats durant la primera sessió del judici, la nit en què es va celebrar la festa ni tan sols hi havia llum a l'interior.

Així, els diferents acusats van assegurar que per veure-s'hi feien servir la pantalla o la llanterna dels telèfons mòbils, fins i tot algun encenedor, de manera que, segons van relatar, només era possible de veure aquelles persones que estaven més a prop, i no es podia veure els qui estaven més lluny.

A més a més, alguns dels processats també van concretar que a l'espai on eren disposaven d'un altaveu per poder escoltar música. El volum al qual estava posada aquesta música, van explicar, els permetia sentir què es deien entre ells a l'interior d'aquest espai però que «era impossible sentir què passava a fora».

D'altra banda, l'antic recinte fabril consta de diferents edificacions. A la «caseta» on va tenir lloc la festa tan sols hi havia un sofà o butaca i una taula, segons van relatar diferents acusats. Així, els presumptes abusos sexuals s'haurien comès en una altra de les «casetes», un espai a part d'on bevien alcohol i escoltaven música, i tots els encausats van assegurar que aquella nit no hi havien accedit.

Tot i això, l'acusat B. A. M. C. va reconèixer que sí que havia estat a l'interior d'aquest espai abans de la festa i que al seu interior hi havia roba, sense entrar en més concrecions.