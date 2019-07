Un foc a Rajadell crema 13,6 hectàrees i esdevé el primer ensurt de l'estiu al Bages per incendi

Un incendi a Rajadell es va convertir ahir a la tarda en el primer ensurt important al Bages aquest estiu. Les flames van cremar un total de 13,6 hectàrees i van afectar sobretot àrea de conreu, tot i que també van arribar a illes d'arbres que hi havia enmig dels camps i a una petita zona boscosa i de matolls. A Fals, dins el terme de Fonollosa, es podia veure de ben a prop la columna de fum de l'incendi i en un primer moment els veïns miraven amb molta preocupació l'avenç de l'incendi, que els Bombers van poder estabilitzar en dues hores.



En total hi van participar 24 dotacions terrestres i vuit d'aèries i van estar de sort perquè, al costat d'una casa de pagès propera al lloc on va començar el foc, hi ha dos grans dipòsits d'aigua on els helicòpters van poder carregar contínuament per evitar que el foc es propagués. L'incendi es va declarar molt a prop de l'eix Transversal i la principal preocupació era que les flames avancessin fins a aconseguir travessar l'autovia en direcció a Fals. Tot i que un petit focus va avançar en aquesta direcció i va passar a l'altra banda de la C-25, els Bombers van apagar aquestes flames ràpidament.



A les 6 de la tarda a la zona afectada encara hi havia molt de fum, però el foc estava pràcticament apagat i els Bombers que hi havia remullaven l'àrea cremada i apagaven focus que revifaven. A les 7 de la tarda encara hi havia 23 dotacions terrestres i un helicòpter. El foc no va afectar una superfície molt gran, però els Bombers de la Generalitat hi van enviar un dispositiu important per apagar el foc el més aviat possible i evitar dividir els efectius en el cas que en un altre punt del país es declarés un altre incendi. De fet, ahir en 13 comarques de Catalunya hi havia alt risc d'incendi.



Segons els Bombers i membres des les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Amics del Bosc, Pla de Bages, Bages Oriental i Castellfollit del Boix, que es van desplaçar a la zona de l'incendi per participar en el dispositiu, les flames van començar en un camp on hi ha plaques solars, ubicades entres les masies de cal Selga i cal Miralles. El foc es va propagar ràpidament pels camps, on hi havia bales del palla. L'eix Transversal es va tallar totalment a la circulació i a 2/4 de 6 de la tarda el Servei Català de Trànsit el va tornar a reobrir. A l'alçada de Sant Joan de Vilatorrada els Mossos d'Esquadra desviaven els cotxes per l'eix Diagonal, la carretera que va a Igualada.



Veïns que tenen la casa ben a prop de la zona afectada per l'incendi van ajudar els membres de les ADF en les tasques d'extinció. Sebastià Calvet, que té la casa l'altra banda de l'autovia, es va alarmar, segons explicava ahir, quan va sentir el soroll de dos helicòpters volant. «Ja sabia que passava alguna cosa, i estàvem molt pendents que les flames no s'hi apropessin». Per la seva banda, Ramon Fàbrega, que també viu molt a prop de la zona on ahir hi havia l'incendi i és president de la societat Umac Cooperativa del Camp, explicava que tenien tractors amb cisternes d'aigua preparades per precaució.