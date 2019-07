El nou carrer de la Sagrada Família no s'estrenarà fins que s'acabi el Mercadona

El so de les màquines fent forats a terra, les piconadores, les excavadores i el trànsit continu de camions pertorba la tranquil·litat que habitualment hi ha als habitatges del grup de la Sagrada Família de Manresa. Es tracta dels treballs per fer-hi un nou supermercat Mercadona. El barri ha guanyat un nou carrer, que s'ha batejat amb el nom de Pilar Bertran Vallès, però no s'obrirà al trànsit, de vehicles i de vianants, fins que estiguin més avançades les obres. La previsió és que l'equipament comercial estigui enllestit abans del mes de desembre.

Els treballs de pavimentació del nou carrer es van dur a terme l'últim cap de setmana de juny després de 10 mesos de l'inici de les obres d'urbanització. Aleshores l'Ajuntament va anunciar que s'obriria al trànsit, però finalment s'ha decidit mantenir-lo tancat a causa de les obres, del moviment de maquinària i del trànsit constant de camions a la zona.

El nou carrer Pilar Bertran Vallès és una extensió del Sant Maurici. Comunica la carretera del Pont de Vilomara amb el tram del Sant Cristòfol més proper al sector dels Trullols i de Cal Gravat. En aquest punt és on es concentra el gruix de les obres del Mercadona. Just a la cruïlla del Bertran Vallès amb Sant Cristòfol s'està excavant el terra per fer-hi el pàrquing subterrani que hi haurà a l'equipament comercial. Tindrà un centenar de places, algunes de les quals pensades per a vehicles elèctrics que es podran carregar mentre el client faci la compra. A mig carrer ja s'ha alçat l'esquelet del nou supermercat. L'edifici tindrà continuïtat fins el carrer Sant Cristòfol.

Les obres del supermercat s'han intensificat des que s'ha acabat la urbanització del carrer, i la previsió és que l'equipament comercial estigui enllestit el mes de desembre. Mentrestant ni vehicles ni vianants no hi poden passar. Les tanques en un cantó, el de la carretera del Pont de Vilomara, i la proximitat de les obres a l'altre, al Sant Cristòfol, ho impedeixen. També està barrat el pas dels vianants per les voreres que hi ha just davant els dos extrems del carrer per la constant entrada i sortida de camions de l'obra.

A més a més encara falta instal·lar els semàfors a les cruïlles del nou carrer amb Pont de Vilomara i Sant Cristòfol per regular tant els moviment dels vehicles com els dels vianants.

Quan Mercadona obri el nou supermercat tancarà el que té a la carretera de Vic, xamfrà amb carrer Gaudí. El de la Sagrada Família serà un pèl més gran que el de l'avinguda Universitària.