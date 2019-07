Sallent posa en servei l'ascensor de la Rampinya, que pateix les primeres avaries

Sallent ha posat en marxa l'ascensor que connecta més directament el barri de la Rampinya amb l'antiga carretera i el centre del poble a través del Pont Vell. Una instal.lació que els veïns afirmen que era esperada, però que aquest divendres ja ha registrat els primers problemes, que han obligat a deixar-lo fora de servei. Cap a quarts de 10, residents al barri que baixaven a comprar al centre de la vila s'han trobat que l'ascensor ja no anava, i poc després ja hi havia un tècnic en els panells de control treballant per reparar l'avaria, ja que l'ascensor havia quedat bloquejat a la part de baix.

Gabriel López era un dels veïns que a quarts de deu premia el botó de l'ascensor a la part alta de la instal.lació perquè volia baixar a fer un volt pel centre, i descobria amb disguts que no responia. López explicava que l'havia fet servir el dia anterior "i la veritat és que hi guanyem molt. Perquè encara que sembli que el camí que ens estalvia no sigui gaire llarg, per als que ja ens costa caminar se'ns fa molt pesat. És una comoditat. Però si només començar ja s'espatlla, no anem bé".

Aquesta instal.lació salva els disset metres de desnivell que hi ha entre el tram urbà de l'antiga carretera de Manresa a Berga (carrer Estació), a l'alçada del parc de Bombers, i el de la Concepció, situat al capdamunt del barri de la Rampinya. Tot plegat servirà per millorar la comunicació entre el barri i el nucli urbà, fins ara complicada, especialment per a les persones amb problemes de mobilitat o per als desplaçaments amb cotxet o amb alguna càrrega.

L'ascensor estarà en funcionament tots els dies des de les 6 del matí a les 12 de la nit a l'estiu i de les 6 del matí a 2/4 de 12 de la nit a l'hivern. Uns horaris que fonts de l'Ajuntament han explucat que han estat consensuats amb l'Associació de Veïns de la Rampinya atenent a les necessitats del dia a dia dels veïns i en l'accés directe que hi ha a la parada de bus. A la nit es deixa fora de servei per evitar que se'n faci un mal ús.



De tota manera, el barri de la Rampinya continua disposant, a l'igual que la resta de barris allunyats del centre, del servei de transport urbà als matins per poder-se acostar al CAP, al centre de la població, o entre barris.

D'altra banda, s'han aprofitat els treballs per fer una nova urbanització del carrer de la Concepció, d'on s'han suprimit les voreres, i al seu extrem s'ha habilitat una plataforma que serveix de mirador des de la part superior de la torre, amb unes grans vistes al poble i al riu.

D'altra banda, també s'ha condicionat la base de la torre perquè serveixi de parada de bus en sentit sud. S'ha fet una estructura integrada amb l'entorn i que té continuïtat des de l'ascensor fins a pràcticament a l'altura del restaurant l'Ospi, de manera que la mateixa caixa de l'ascensor té un espai sota cobert per als usuaris del bus.

Les obres, que van començar el mes de juliol de l'any passat han transformat la imatge de l'accés al nucli pel sud, ja que, a més, s'ha executat en paral.lel a la remodelació del Pont Vell sobre el Llobregat, que queda situat a una trentena de metres. En un primer moment s'havia anunciat que entraria en servei la primera quinzena de maig, però s'ha acabat endarrerint dos mesos, bàsicament pels tràmits de connexió elèctrica.

Les obres de construcció de l'ascensor d'accés al barri de la Rampinya de Sallent s'han integrat dins el Pla de Barris, juntament amb altres que s'han fet, de manera que han tingut finançament per part de la Generalitat.