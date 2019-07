ANC i Òmnium pressionen perquè el PSC quedi fora del govern del Consell

L'ANC i Òmnium Cultural del Berguedà exigeixen que el PSC quedi fora del govern del Consell Comarcal del Berguedà que s'ha de constituir aquest divendres. Les dues entitats independentistes van convocar aquest dilluns una reunió d'urgència amb representants de Junts per Catalunya, ERC, la CUP i l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà per «evitar de totes les maneres possibles que un partit espanyolista del 155 com és el PSC pugui entrar al govern de la primera institució comarcal», segons han fet públic a través d'un comunicat.

Tal com ja va explicar aquest diari, després de les negociacions entre les diverses formacions polítiques està previst que el nou govern de l'ens comarcal es formi a través d'un pacte a tres bandes entre Junts per Catalunya, amb 7 consellers; el PSC, amb 1; i l'Associació d'Agrupacions d'Electors, amb 2 representants, per assolir la majoria absoluta de 10 consellers en un ple de 19 escons, relegant a l'oposició ERC, amb 6 consellers, i la CUP, amb 3.

En aquesta reunió, les entitats van demanar la predisposició als partits presents a segellar un nou pacte de darrera hora per deixar fora del govern al PSC. En aquesta trobada cada part va posar de manifest la seva opinió, d'on van sorgir les discrepàncies que ja s'han fet públiques en les darreres setmanes de negociacions. La principal és «la poca predisposició d'entesa entre els dos partits que tenen més representació», segons el comunicat, com són Junts per Catalunya i ERC; així com la confrontació de dos blocs diferenciats, un de format per JxCat i el PSC i l'altre per ERC i la CUP. Arran d'aquesta divisió és quan ha entrat en joc l'Associació d'Agrupacions d'Electors, que amb dos representants s'han convertit en decisius per formar govern. Aquest col·lectiu ja va decidir donar suport al pacte entre JxCat i el PSC.

Després d'aquesta trobada, les entitats sobiranistes demanen als partits «asseure's urgentment per tal d'arribar un acord que eviti que el PSC pugui formar part de la governabilitat del Consell Comarcal». Creuen que «encara hi ha marge de maniobra perquè hi hagi una entesa. Hi ha fórmules perquè aquesta entesa sigui possible. La república s'ha d'implementar des de baix i ja no hi ha més marge de confiança i les decisions que es prenguin aquesta setmana marcaran la seva futura credibilitat i la voluntat de portar a terme el mandat inequívoc de l'1 d'octubre».