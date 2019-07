L'Ajuntament tapiarà el pis de les Escodines on va tenir lloc la violació

El tercer pis del número 17 del carrer de l'Aiguader, al barri de les Escodines de Manresa, està en unes condicions de salubritat deplorables i l'Ajuntament de Manresa va decidir ahir tapiar-lo. Aquestes són les conclusions extretes de la visita que un equip tècnic va fer ahir al matí a l'immoble on va tenir lloc la presumpta violació d'una jove de 17 anys diumenge a la matinada.

En una actuació de l'Ajuntament que ja estava prevista abans que tinguessin lloc els fets d'aquest cap de setmana, van accedir a l'immoble dos policies locals de Manresa, dues tècniques de sanitat de l'Ajuntament de Manresa, una tècnica de territori de l'Ajuntament de Manresa, un treballador d'una empresa de control de plagues i dos agents del cos de Mossos d'Esquadra de paisà. Una altra patrulla de la Policia Local de Manresa també va acudir al lloc dels fets, però no va entrar a l'edifici.

L'objectiu de la visita dels tècnics era comprovar l'estructura de l'edifici i l'estat de l'immoble. En el primer cas, els tècnics van comprovar que l'estructura era segura. En el segon cas, però, les condicions de salubritat eren lamentables i per aquest motiu van decidir tapiar-lo. Abans, però, es netejarà l'interior del pis. Aquesta tasca anirà a càrrec de la propietat de l'edifici. L'Ajuntament hi instal·larà una porta blindada antiokupes i avui es tapiaran les finestres.



Insectes i restes orgàniques



L'interior de l'habitatge acumulava deixalles i porqueria. Al terra de la sala principal, hi havia menjar en estat de descomposició, cendra de tabac, burilles de cigarretes, excrements i bosses de plàstic. En un racó de la sala, en un prestatge a la paret, s'hi amuntegaven ampolles de licor. A terra, hi havia un parell de matalassos i una manta vella. Penjats del sostre, uns llençols servien per esmorteir la llum de migdia que entrava de ple per una de les finestres posteriors del pis.

L'estat de la resta de les habitacions de l'immoble era igualment deplorable. A la cuina, llardosa i desballestada, hi havia una bicicleta infantil. Dins la banyera, hi havia ampolles de plàstic, una esponja florida i ronya. Arreu del pis, hi corrien aranyes, mosques, mosquits, xinxes i altres insectes.

Com que no disposaven de lavabo, les persones que malvivien a l'immoble havien de fer les seves necessitats on podien. Al solar tancat que hi ha a tocar de l'immoble, s'hi han trobat restes orgàniques i altres deixalles.

De fet, ahir un dels veïns del carrer de l'Aiguader va denunciar davant dels periodistes que van cobrir la inspecció del pis que la brutícia acumulada a la zona ha contribuït a la multiplicació de rates. Per reafirmar les seves paraules, va mostrar un exemplar de rosegador que havia caçat amb una trampa i que tenia tancat en una gàbia.