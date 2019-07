La menor va reiterar que no volia relacions sexuals amb els acusats

La menor de 17 anys i els seus presumptes agressors s'havien conegut unes hores abans que passessin els fets, segons recull la interlocutòria judicial. En concret, segons fonts coneixedores del cas, la menor i un dels ara empresonats es van conèixer a la plaça Europa de Manresa, i després ella va pujar voluntàriament a l'habitatge ocupat on presumptament van tenir lloc els fets denunciats.

Allà, la menor va consumir tres cubates, va fer un parell de pipades a un porro, que s'afegien a les cerveses que havia pres durant el dia, i també va ballar amb un dels nois.

Segons el relat que recull la resolució judicial, un dels nois li va dir que «la veia malament i que havia d'anar a dormir». Aleshores va ser quan la va portar a una estança on la va fer estirar sobre un matalàs a terra. Un cop allà, aprofitant-se del seu estat, que ella va definir com «aplatanada» com a conseqüència del consum d'alcohol, el presumpte agressor la va despullar i va violar-la, malgrat que la menor li va manifestar verbalment i amb gestos que no volia tenir relacions sexuals amb ell.

Després, ell va sortir i va entrar un segon noi que també l'hauria violat, i després un tercer i un quart, encara que en el cas del tercer la menor no pot assegurar que la penetrés però sí que li va fer tocaments. En tots i cadascun dels casos, remarca l'escrit judicial, la noia va expressar que no volia tenir relacions amb cap d'ells. La fiscalia, que afirma que la víctima estava en una situació de «vulnerabilitat», qualifica els fets com a «agressió sexual» ja que considera que «cada presumpte autor realitza aquest delicte directament sobre la víctima i actua com a cooperador necessari envers els tres restants». També valora «la intimidació/violència emprada pels investigats per vèncer qualsevol resistència de la víctima, col·locant a sobre seu tot el pes del seu cos, de major complexió, sense que ella pugui apartar-lo». També valora que es tracta d'una agressió sexual en grup.

D'altra banda, un testimoni que era al domicili en el moment dels fets, i que va declarar en seu policial, va afirmar que dos dels detinguts havien discutit per haver mantingut relacions sexuals amb la mateixa noia. L'endemà dels fets, en l'escorcoll que van fer els Mossos d'Esquadra, els agents van trobar un cosmètic i roba interior de la menor a l'habitatge.