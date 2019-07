El CFP forma onze joves de Manresa en risc d'exclusió social en soldadura

«Estic molt content. Han tingut un comportament exemplar durant el curs i s'hi han implicat des del primer dia», va afirmar ahir al matí José Antonio González davant dels seus alumnes, 11 usuaris de la Fundació Convent de Santa Clara que els darrers mesos han participat en un curs de soldadura i mecànica i l'han superat amb nota. Els joves van participar ahir al matí, al Centre de Formació Pràctica de Manresa, en l'acte d'entrega dels diplomes que ho acrediten.

Al llarg del curs, que va començar a mitjan febrer d'enguany i va acabar a finals de juny, els joves van aprendre nocions de soldadura, van familiaritzar-se amb les tècniques bàsiques de la indústria metal·lúrgica i van adquirir hàbits de treball i de seguretat.

«Si tenim en compte que cap d'ells tenia experiència prèvia en el sector, cal reconèixer que el nivell d'exigència del curs era molt alt», va assegurar el president de la Fundació Convent de Santa Clara, Gabriel Prat. González, per la seva banda, va remarcar que el curs no serveix «per passar l'estona», sinó perquè els alumnes aprenguin un ofici real, per la qual cosa havia de ser exigent, i va posar com a exemple «tres alumnes no l'han acabat», va remarcar González.

Dos alumnes que sí que han acabat el curs són Yassine Karim i Youssef Bouterka, tots dos amb orígens al Marroc però residents a Catalunya des de fa 3 i 12 anys, respectivament. Karim, que tenia coneixements previs d'electrònica bàsica abans de començar el curs, i Bouterka, que té formació en filologia alemanya i ha treballat molts anys en l'àmbit del turisme, estaven convençuts ahir que el curs seria un impuls important per trobar feina en el sector.

L'objectiu últim del curs és que els alumnes, que estan en risc d'exclusió social, facin pràctiques en empreses de la comarca i trobin feina en el sector el més aviat possible. Malauradament, alguns dels joves encara no tenen la situació regularitzada, fet que complica els tràmits per accedir al món laboral.

Xavier Perramon, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, va explicar que totes les organitzacions implicades en el projecte estan treballant «perquè tots els alumnes puguin fer les pràctiques».

Per la seva part, la directora de la Fundació Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, també va comprometre's a fer tots els esforços possibles «perquè tothom pugui trobar feina en el sector d'aquí poc».

Ramon Fernández, professor del Centre de Formació Pràctica, va afirmar que els alumnes del curs ja estan preparats per treballar de soldadors, ja que el curs els ha donat les eines necessàries per fer-ho. Fernández va emfatitzar que una de les rutines que els ha costat més d'aprendre als alumnes ha estat el treball en equip.

El 100% dels costos derivats de l'organització del curs de soldadura han estat finançats per la Fundació Caixa d'Enginyers. Iñaki Irisarri, responsable de l'entitat, va afirmar que la bona acollida de la iniciativa és un bon precedent. «La formació en el camp de l'enginyeria i la tecnologia i la lluita contra les desigualtats són dos dels pilars de la nostra fundació, per la qual cosa vam creure de seguida en el projecte», va remarcar Irisarri.