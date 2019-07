La Fira Multicultural de Puigcerdà

El portal a Facebook de l'Ajuntament de Puigcerdà es diu Puigcerdà som tots. Això ho sap molta gent a la vila i la comarca perquè és un dels espais de les xarxes locals més visitats. El nom respon a la voluntat integradora de tothom qui viu a Puigcerdà; hagi nascut on hagi nascut i vingui de la cultura que vingui. Puigcerdà som tots, fàcil. A la capital cerdana, dels 9.000 habitants, més de 1.600 han nascut en altres països, entre els quals destaca, per exemple, Bolívia. Sota aquest mateix esperit l'Ajuntament va crear fa tretze anys la Fira Multicultural i el Torneig Multicultural de Futbol, al qual participen jugadors aficionats de les diverses nacionalitats presents a la Cerdanya formant equips en què no es pot repetir l'origen dels seus integrants. Aquest diumenge Puigcerdà ha viscut una nova edició de la Fira Multicultural a la plaça del Call i hi han estat representades les associacions culturals de la vila, que hi han portat balls folklòrics i plats tradicionals. Al migdia, el pati de cadires no era ple ni de bon tros, i alguns dels assistents es preguntaven per què la festa ha tingut una lleugera caiguda respecte de fa uns anys, quan fins i tot s'iniciava amb una gran cercavila pels carrers del centre amb demostracions de danses i vestits de cada país. Alguns comentaven que potser li caldria una sacsejada amb novetats. La festa i el seu esperit integrador no es poden perdre.