Mig centenar d'institucions i entitats fan pinya per promocionar el tomàquet bagenc

La Festa del Tomàquet del Bages oferirà la setmana que ve tallers, xerrades, degustacions, caminades, maridatges i concerts per promocionar la gran varietat de tomàquets del Bages i, al mateix temps, gaudir de la ciutat des de la seva vessant més agrícola.

Serà la tercera edició d'un certamen que cada cop guanya més adeptes i, en aquesta ocasió, l'impulsen una cinquantena d'institucions i entitats, com l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, la fundació Alícia, l'Escola Agrària de Manresa, i molts altres col·laboradors.

Enguany, la festa introdueix una novetat important: el formatge com a producte convidat de la festa. Entre les diverses activitats planificades, on el protagonista és el tomàquet, també hi haurà espais on els formatges del Bages hi tindran cabuda: maridatges, parades? Fins i tot tres dels plats del Sopar del Tomàquet al Parc de la Seu combinaran l'ingredient principal i el formatge.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va presentar ahir el programa de la festa, juntament amb els representants d'algunes de les entitats organitzadores i col·laboradores - Parc de la Sèquia, fundació Alícia, L'arada, Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central-. També hi va ser present Núria Masgrau, tinenta d'alcalde d'Indústria, Comerç i Activitats de l'Ajuntament de Manresa.

Huguet va explicar que, a banda de l'objectiu principal de donar a conèixer el tomàquet i proporcionar el ciutadà una alimentació de proximitat i de qualitat, aquest any es proposen posar noms i cognoms als pagesos i productors del tomàquet.

Per fer-ho, han incorporat al programa diverses activitats dedicades a posar cara i ulls als pagesos que cultiven els tomàquets i, en general, els productes autòctons del Bages: la caminada popular pels horts del Poal, organitzada pel Parc de la Sèquia on els participants podran conèixer i parlar amb tres pagesos de la ciutat, o el mercat de tomàquet amb pagesos del Bages, on una desena de pagesos recomanaran i vendran els seus millors tomàquets i prepararan un assortit de tapes per fer-ne una degustació.

La Festa del Tomàquet, però, no conclou aquí. Vint-i-dos restaurants del Bages han volgut ser partíceps del mes del tomàquet i, durant tot el mes d'agost, les seves cartes incorporaran més plats on l'ingredient estrella sigui el fruit de la tomaquera.