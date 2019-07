Quim Torra condiciona la investidura de Sánchez a la celebració d'un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, va advocar ahir per «votar no» a la investidura de Pedro Sánchez la setmana vinent excepte si «torna a la taula del diàleg» amb les forces independentistes i «faci una proposta per donar veu al poble de Catalunya».

En una carta oberta al president del Govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, que publica La Vanguardia, amb el títol «Us convido a mirar lluny», Torra proposa a Sánchez «una entesa basada en el respecte escrupolós dels drets humans, civils i socials, inclòs el dret a l'autodeterminació».

«Si no és així - adverteix Torra-si continua vostè transitant aquest espai que encalla, enfanga i criminalitza la voluntat política i democràtica dels catalans, des del meu punt de vista i d'acord amb la meva consciència, no té cap sentit donar-li una vegada més el suport per renovar la presidència i, per tant, la meva posició és votar no a la seva investidura la setmana que ve».

Torra s'alinea així amb l'expresident català Carles Puigdemont o membres destacats de JxCat com la diputada al Congrés Laura Borràs i el vicepresident del Parlament, Josep Costa, davant la posició manifestada pels diputats presos de la formació - Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull - o l'expresident Artur Mas, partidaris de facilitar la investidura de Sánchez. Quim Torra, en canvi, retreu a Pedro Sánchez que accedís a la presidència del Govern «gràcies a la majoria dels diputats catalans, dels grups independentistes, en un gest de generositat i amb un vot de confiança que no s'ha vist compensat de cap manera». La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, va respondre al president català que l'autodeterminació «no existeix» i està «fora de qualsevol acord».

«El poble de Catalunya té, des de fa quaranta anys, veu, l'ha tingut de manera absolutament democràtica» a totes les eleccions celebrades durant aquests anys, va dir la número dos de l'Executiu, que va afegir que «amb els socialistes mai no hi haurà cap risc sobre la unitat territorial de l'Estat».



Aragonès marca distàncies

Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va assegurar que ERC prendrà les seves pròpies decisions sobre la investidura de Pedro Sánchez a la presidència del Govern espanyol, i es va desmarcar de Torra.

Aragonès va emmarcar la decisió del president de la Generalitat en el «debat intern de JxCat». Aquesta afirmació de Torra contrasta amb allò manifestat ahir pel diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, que va asseverar que la seva formació tindria una postura de «diàleg i de no bloquejar absolutament res».

Sobre això, en una compareixença davant els mitjans després de la seva visita a la fundació SURT, Aragonès va dir que «ERC prendrà les decisions per ERC, tenim 15 diputats, 1 milió de vots, tenim obligació primer amb els nostres electors. Per això les decisions de què faran els diputats d'Esquerra, les prendrà ERC».

A més, Aragonès va demanar que es respecti «la presa de decisions de cada formació» de cara a la investidura.

El portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, va admetre que no coneixia la carta del president de la Generalitat, i va recordar que fins ara JxCat havia defensat no bloquejar la formació d'un govern.



Budó reclama un Govern

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va reivindicar ahir la cultura de la coalició que creu que professa el seu executiu, va resoldre les «discrepàncies» internes i va demanar la formació de «manera immediata» d'un Govern de l'Estat per «dialogar». La consellera de Presidència va dir dimarts que el Govern es mantenia «neutral» sobre el sentit de vot en la investidura.