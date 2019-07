ERC retreu a Sánchez el silenci sobre el conflicte polític de Catalunya

El portaveu parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, va subratllar ahir al PSOE i Unides Podem que tenien 48 hores per «fer política» i els va advertir que si acaben segellant un acord, el seu partit no bloquejarà demà la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

No obstant això, Rufián va insistir que si els socialistes i el partit lila segellen un acord, ERC no bloquejarà la investidura. «Per nosaltres no serà», va recalcar, i va fer una crida a les dues formacions a fer el favor d'asseure's en una taula per assolir un pacte de govern.

Rufián va retreure al candidat socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que dilluns dediqués «zero» paraules al «conflicte de Catalunya» i que demanés l'abstenció del PP i Ciutadans. «Va ser un irresponsable i un imprudent aquest dilluns. O és un irresponsable o vol anar a eleccions, i no sé què és pitjor», va dir.



El discurs de Rufián

Rufián va començar el seu discurs, amb el qual va obrir-se la segona jornada del debat d'investidura, criticant Sánchez per ignorar també en el seu primer discurs els seus «hipotètics socis», en referència a Unides Podem.

«Senyor Sánchez, no ho sé. Primera notícia: no té majoria absoluta, no va guanyar el passat 28 d'abril per majoria absoluta. Què fa demanant l'abstenció a Cs i al PP, al senyor Casado i a Rivera?», va preguntar-se Rufián, que va recordar al candidat del PSOE que ell va renunciar al seu escó quan per «bons principis» es va negar a investir president del Govern espanyol amb la seva abstenció Mariano Rajoy.

Rufián, que va citar Unamuno i va recordar al PP, Cs i Vox que no viuen en l'Espanya del 1936, va demanar a Sánchez que faci una reflexió perquè «els elefants que va ignorar aquest dilluns són bandades», va avisar, fent referència a l'expressió que va fer servir en el seu duel amb Sánchez el líder del PP, Pablo Casado. «Hauria de fer una reflexió», va aconsellar al president en funcions.

Rufián va dir que Sánchez està «jugant al pòquer amb la il·lusió de centenars de milers de persones» en no acabar de tancar un acord de govern amb Unides Podem i en afrontar la seva investidura «sense els deures fets».

I, en aquest sentit, va proclamar que seria «una irresponsabilitat històrica» que el PSOE i Unides Podem no aconseguissin subscriure un acord perquè, al seu parer, qui en pagaria les conseqüències seria l'esquerra. I és que, segons ell, en unes altres eleccions els espanyols «no distingiran entre noms, sigles o discursos».

«Si no som capaços de solucionar, proposar i donar respostes als enormes desafiaments polítics que tenim per davant, mereixem tots que els fills d'Aznar i de Don Pelayo ens passin per sobre. De vostès depèn, senyor Sánchez i senyories d'Unides Podem», va afirmar Rufián.

Rufián va defensar que per «frenar el feixisme» i per resoldre en aquesta legislatura «el conflicte polític que viu Catalunya» l'esquerra en aquest país està «condemnada a entendre's», però va qüestionar-se si realment el PSOE vol posar-se d'acord amb l'independentisme català i si «volen fer política».