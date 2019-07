El gimnàs Vela de Manresa renova aparells en la seva inversió més elevada

Camps (segon per l'esquerra) i Arévalo (segon per la dreta), amb part del seu equip a la renovada sala de càrdio

Camps (segon per l'esquerra) i Arévalo (segon per la dreta), amb part del seu equip a la renovada sala de càrdio vela

El gimnàs Vela de Manresa està fent una profunda rentada de cara de la seva maquinària d'exercicis gràcies a una inversió de 350.000 euros, procedents de recursos propis, amb què l'equipament del carrer de Carrasco i Formiguera pretén «reinaugurar» set anys després de la seva obertura.

El canvi més rellevant en les seves instal·lacions és una renovada sala d'exercicis cardiovasculars, ja que s'han substituït les antigues màquines per una trentena de nous elements d'última generació (bicicletes reclinades i convencionals, elíptiques i de pas variable) via bluetooth i que incorporen consoles per fer entrenaments personalitzats o bé per connectar-se a plataformes d'oci. Aquesta sala, al primer pis de la instal·lació, incorporarà també un espai d'estiraments amb un terra tècnic que tindrà els seus propis aparells especialitzats.

La tercera novetat que presentarà el gimnàs en les properes setmanes serà a la zona de cycling, on també s'ha renovat la trentena de bicicletes, que ara també estaran connectades a un software per fer classes controlades i que incorporaran un potenciòmetre per personalitzar els entrenaments, segons expliquen els responsables del gimnàs, Pere Arévalo i Esteve Camps.

Aquesta renovació se suma a l'experimentada l'any passat, quan es va crear una nova sala d'entrenament funcional, «amb l'iphone de les estructures per a aquest tipus d'exercicis», llueix Camps. Al Vela, diuen Camps i Arévalo, «hi hem anat fent canvis progressius i ara havíem de posar-nos al dia». Una notícia que coincideix en el temps amb dos nous projectes del sector a Manresa: l'aterratge de la cadena DIR amb el franquiciat assumit per Gimbe i l'anunci de l'arribada d'una altra cadena, Basic Factory. Amb tot, Camps i Arévalo asseguren que la inversió al Vela «ja estava prevista d'abans».

Per als dos reponsables del gimnàs, la seva és una aposta per una vocació «premium», que pretén «cuidar els petits i els grans detalls, des d'oferir colònia i sabó a les dutxes a proposar el servei d'assessorament d'entrenador personal a tots els socis dins la quota». Una quota, amb servei de pàrquing inclòs, que es manté en la franja d'entre 40 i 45 euros, afirmen Camps i Arévalo.

Els dos responsables asseguren que el sector, en una ciutat que es vana oficiosament de ser la de més gimnasos per habitant de l'Estat, «cada vegada és més exigent», però que el pastís continua «repartit». I entre els seus principals al·licients, apunten, figura la ubicació, en ple centre de Manresa. A més, afegeixen, «tenim molt bons especialistes i dediquem molts esforços a la personalització. El nostre model de negoci és diferent del de la resta». «Les nostres fortaleses són la proximitat i l'ambient familiar», afegeix Camps. «Volem ser un club, no una fàbrica», puntualitza Pere Arévalo, convençut que el Vela «continuarà sent el gimnàs de referència al centre de la ciutat».

El Vela té actualment setze treballadors (no tots a jornada completa) i «més de 1.200 socis», diuen els seus responsables, que es guarden la xifra exacta «per a portes endins». Amb tot, apunten, «portem un ritme de creixement constant i progressiu que ens permet mantenir-nos per sobre de la ràtio de rendibilitat d'un soci per metre quadrat». La facturació del negoci és una altra dada que prefereixen no revelar.