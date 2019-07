Torra reclama unitat als partits per denunciar la «deslleialtat» de l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir als grups de Cs, PSC i PP al Parlament unir-se a la resta de forces per reclamar a l'Estat els seus «incompliments» i acabar, així, amb el dèficit fiscal, que xifra en 16.000 milions d'euros anuals, el 8% del PIB. En el ple monogràfic impulsat per Cs sobre la «Catalunya real», Torra va fer un repàs dels incompliments del Govern central a Catalunya, com el Corredor Mediterrani, la millora en Rodalies i els accessos a ports i aeroports.

El president va assegurar que Foment del Treball xifra en 28.000 milions d'euros el dèficit en les infraestructures catalanes en els últims 10 anys: «Lamentablement, mai he vist a PP, Cs i PSC queixar-se d'aquest dèficit que llastra els resultats econòmics del país. Això sí que va en contra dels interessos dels nostres empresaris». Així, amb l'exposició de 264 actuacions governamentals, Torra va cridar a sumar-se a la demanda perquè s'acabi «la deslleialtat sistemàtica de l'Estat espanyol», perquè Catalunya té totes les eines i recursos, però considera que no són suficients davant l'actuació estatal.

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, va instar al Govern a deixar de «malgastar» diners en el procés independentista, les delegacions a l'exterior i les visites als polítics presos i exiliats i invertir més a reduir les llistes d'espera sanitàries i de dependència o els barracons de les escoles.

El grup del PSC, amb Miquel Iceta al capdavant, va mostrar el seu suport per aprovar els pressupostos del 2020. Concretament, el socialista va destacar que les «prioritats» del seu partit i de l'executiu de Torra són coincidents.

Pel que fa a la portaveu d'en Comú-Podem, Jéssica Albiach, va qualificar «d'estafa» la preocupació de Cs per les condicions de vida i d'accés als serveis socials. Albiach va criticar «la inacció» del Govern català i va reiterar que la «via unilateral va ser un error».

El president del subgrup parlamentari del PPC, Alejandro Fernández, va acusar el Govern d'haver «alterat greument la convivència» a Catalunya amb el procés sobiranista, tot assegurant que està «tractant més de la meitat de la població com si fossin traïdors de la pàtria».

Finalment, Carles Riera de la CUP va carregar contra la gestió del Govern i la «falta d'acció per transgredir els límits que l'Estat».