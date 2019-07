Cinc atletes de l'Avinent són avui a l'estatal autonòmic

arxiu particular

Meritxell Soler, una de les convocades per a l'estatal autonòmic

La Federació Catalana d'Atletisme ha cridat a cinc atletes de l'Avinent CA Manresa i dos del CA Igualada Petromiralles per defensar els interessos catalans en el Campionat d'Espanya de Federacions autonòmiques que es disputa avui, dissabte, a l'Estadi Larrabide de Pamplona.

A la capital navarresa, la velocista Paula Raul correrà els 100 tanques, la fondista Meritxell Soler prendrà part en els 3000 llisos, la banyolina Marina Guerrero farà els 3000 obstacles, la saltadora Mònica Clemente participarà en el concurs de perxa, i la corredora Mercè Guerra hi és convocada com a reserva per a possibles contratemps que puguin sorgir.

Del CA Igualada Petromiralles hi són Cora Salas per al salt de llargada i Abdessama Oukhelfen com a atleta reserva.

Amb aquesta convocatòria, en les dinou proves individuals de què consta el programa de competició, Avinent Manresa és el segon club català darrera del FC Barcelona (amb vuit atletes).

El nucli d'entrenament de mig fons i fons de Manresa conduït per Joan Lleonart hi té una important presència en el combinat català amb tres elements del grup: Meritxell Soler (3.00o llisos), Marina Guerrero (3.000 obstacles) i Esther Guerrero (1.500 llisos).

D'altra banda, la Federació Espanyola d'atletisme ha fet públic els vuit equips masculins que disputaran la final del Campionat d'Espanya de clubs sub-16 el proper 5 d'octubre, i l'Avinent Manresa en serà un d'ells. El manresà serà l'únic equip català present en aquesta final estatal. La formació manresana s'ha proclamat aquesta temporada 2019 campiona de Catalunya en pista coberta i a l'aire lliure.