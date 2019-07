Un conductor begut s'adorm en un semàfor i l'acaba despertant (i multant) la policia local

Un conductor que circulava borratxo s'ha quedat adormit aquest matí en un semàfor de Manresa fins que l'ha despertat una patrulla de la Policia Local. Els fets han tingut lloc, explica el cos, a 2/4 de 7 del matí, en una cruïlla de la carretera de Cardona. Els agents han practicat la prova d'alcoholèmia a l'home, i com que ha donat positiu (0,60 mg/l aire) han immobilitzat el vehicle i l'han denunciat administrativament.

No ha estat l'únic positiu de la nit. A les 04.36 h, a l'avinguda de les Bases de Manresa, una patrulla ha aturat un vehicle que seguia una trajectòria erràtica. El conductor ha estat sotmès al Drogotest i ha donat positiu per cocaïna. A més, se li ha detectat aquesta droga dons del cotxe, juntament amb haixis. L'home ha estat doblement denunciat, per conducció sota la influència de drogues estupefaents i per la tinença de substàncies prohibides.

I a les 05.54 h, una patrulla ha aturat un vehicle al carrer de Caietà Mensa (Trullos) i el conductor ha donat 0,50 mg/l en la prova d'alcoholèmia.