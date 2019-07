La forta pluja provoca inundacions i problemes de trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona

El fort episodi de pluges ha provocat diverses inundacions i problemes de trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona. En el cas de la capital catalana hi ha hagut algunes acumulacions d'aigua en carrers i el fort aiguat ha arrossegat objectes del mobiliari urbà com contenidors. Durant diverses hores al llarg del matí, hi ha hagut una vintena de km de retenció a l'AP-7 en sentit sud, entre Rubí i Gelida, encara que a hores d'ara ja s'ha normalitzat la situació. Segons els Bombers de la Generalitat, han rebut 162 avisos a causa de la pluja entre les 11.00 i les 14.00, i els Bombers de Barcelona s'han rebut fins a 150 avisos de servei per inundacions i entrades d'aigua, encara que no hi ha hagut cap servei destacat.

La majoria dels serveis del cos han estat per inundacions, arbres caiguts i despreniments de pedres i han estat a la zona de l'àrea metropolitana, especialment a l'Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.

Un dels serveis realitzats pel cos de Bombers ha estat a la BV-2421 a la Riera de Lavernó a Subirats (Alt Penedès), on un home ha alertat que se li estava inundant el vehicle i la pluja l'estava arrossegant, encara que ha pogut sortir-ne.

El 112 ha rebut un total de 437 trucades relacionades amb 344 incidents produïts per les pluges fins a les 13.00 h, la ajoria al Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.

En el cas de Barcelona, en diverses zones s'han produït forts aiguats al carrers, que han arribat a arrossegar mobiliari urbà o a produir inundacions de clavegueram, així com dificultat la mobilitat dels vehicles. En alguns casos l'aigua, que baixava amb molta força, també s'ha endut cadires de diverses terrasses i branques d'arbres.

Segons el Meteocat a Barcelona s'ha recollit 42,8 mm d'aigua en 30 minuts i s'ha registrat una ratxa màxima de vent de 55 km/h poc després de dos quarts d'una del migdia.

Pel que fa a afectacions viàries, a l'AP-7 s'ha arribat als 20 km de retenció en sentit sud, entre Rubí i Gelida. Segons el Servei Català de Trànsit, també hi ha hagut 6 km de circulació afectada en sentit nord, de la Roca del Vallès a Llinars. La pluja també ha provocat diverses esllavissades que han obligat a tallar la circulació a tres vies comarcals, la C-532 a Sant Sadurní d'Anoia, la BT-103 al Bruc i la C-243 a Subirats, que continuen tallades.

La pluja també ha causat retencions a altres carreteres, com la N-340, amb 5 km en sentit sud a Gelida, i la C-17, amb 2 km de retenció a l'alçada de Granollers.

Protecció Civil ha activat aquest matí la prealerta del pla Inuncat per precipitacions intenses a Catalunya, especialment al Vallès Oriental i Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat, encara que també ha la zona nord-est catalana. Avisen que els xàfecs poden anar acompanyats de ratxes fortes de vent i de calamarsa o pedra.

L'Ajuntament també ha activat el Pla Municipal d'Emergència per insuficiència drenant en fase d'alerta per les pluges a la ciutat.