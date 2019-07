«Vam llogar un dúplex arreglat amb unes vistes magnífiques»

Queralt Haro, Saüc Aloy i Arnau Aloy, a la terrassa del dúplex on viuen, a les Escodines arxiu particular

Entre els pisos deteriorats de les Escodines, n'hi ha que estan rehabilitats i que acullen famílies que viuen tranquil·lament al barri. És el cas de Queralt Haro i la seva parella, Arnau Aloy, que viuen des de fa prop de cinc anys en un dúplex ubicat al carrer de Sant Bartomeu. «Vam estar mirant molts pisos de lloguer i no ens agradaven, i vam veure en fotografies el dúplex on estem vivint ara i ens va agradar molt. Les imatges ens van convèncer», explica Haro, que és de Manresa de tota la vida. Quan van prendre la decisió d'anar-hi a viure, els coneguts els deien que s'hi pensessin perquè, tot i ser maco, és ubicat al barri de les Escodines. Una prova de què opinen molts ciutadans sobre aquesta zona de Manresa, idees que des de l'associació de veïns intenten combatre.

El dúplex els va enamorar perquè, tot i ser en un bloc antic, està totalment reformat pels propietaris i ocupa el tercer i quart pis. «És un dúplex arreglat amb unes vistes magnífiques», afegeix. Quan hi van anar a viure encara no havia nascut el fill que tenen, el Saüc. Asseguren que el preu del lloguer no és molt més barat que en altres zones de Manresa. A la parella li sap greu el deteriorament del barri i destaquen que «volem un barri digne i cívic, i una implicació per aconseguir que les Escodines sigui un barri decent. Hi ha molts pisos deteriorats on es fica gent».

Reconeixen que el barri té problemes i que a vegades han entrat a casa de coneguts a robar, però Haro assegura que ells no han patit, de moment, cap incidència. «Els veïns comenten, a vegades, que hi ha hagut xivarri amb alguns okupes que creen problemes, i cal especificar que n'hi ha molts que viuen al barri sense generar malestar. Nosaltres, com que estem en un tercer i quart pis, no sentim els aldarulls», afirma.

De moment, estan contents amb el lloguer que tenen i gaudeixen de la terrassa amb vistes a Montserrat. Aloy ha viscut al barri tota la vida, i un altre punt a favor de la ubicació, segons expliquen, és que les Escodines és a prop del centre. Haro assegura que li agrada la diversitat que s'hi viu, i és que es tracta d'un barri amb una important població immigrant, amb la qual manté una bona relació. També hi ha veïns de tota la vida amb els quals parla tot sovint.