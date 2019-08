L'ANC eludeix la polèmica amb Huguet i diu que ningú està «exclòs» de la Diada

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va restar importància ahir a la polèmica generada després d'anunciar aquesta entitat que els polítics no formaran part de la «zona de convidats» de la manifestació de la Diada, de la qual va dir que ningú està «exclòs». Aquesta limitació de la zona VIP de la Diada ha estat interpretada com l'espurna que va fer tuitejar ahir Josep Huguet que es plantejava no assistir a la Diada, tot i que Huguet va insistir ahir a Regió7 que «això no hi té res a veure; jo mai no he anat a la zona VIP de la Diada».

Paluzie, en una roda de premsa conjunta amb el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va dir, amb ironia, sobre les crítiques de Josep Huguet i Anna Simó que «els puc trucar per comentar-los que no estan exclosos de la manifestació».

Paluzie va indicar que l'entitat que presideix ha rebut nombroses «peticions que demanaven que l'accent i el protagonisme sigui de la societat civil» i no dels partits. Paluzie va assegurar que la decisió de l'ANC de no ubicar polítics a la zona VIP va ser anunciada als partits abans de sortir a la llum pública i que «la resposta va ser molt correcta» per part de les diverses formacions.

«No hauríem de generalitzar tuits de persones que no estan en òrgans de partits polítics», va assenyalar la presidenta de l'Assemblea, que va sostenir que és «absolutament legítim» que les entitats socials juguin un «paper fiscalitzador».

Mauri va assenyalar de la seva banda que «la intenció mai no ha estat excloure ningú» i que si això és el que ha semblat serà que «no ha quedat prou clar» què es pretenia aconseguir.

Durant la roda de premsa conjunta d'ahir, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana van demanar als partits sobiranistes que actuïn amb «sentit d'Estat» i que l'independentisme reprengui «un full de ruta i la unitat estratègica» per afrontar les sentències que dicti el Suprem i «culminar el procés d'autodeterminació». Tant Paluzie com Mauri es van mostrar convençuts que les sentències contra els líders independentistes seran «dures» i «canviaran definitivament la situació, significaran el final d'una etapa i l'inici d'un nou moment», en paraules de Mauri. «Quan hem treballat units i conjuntament hem aconseguit grans èxits», va assenyalar Paluzie, que va sostenir que «la unitat de la societat civil és la gran fortalesa» de l'independentisme i «un valor importantíssim que cal preservar».