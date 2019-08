«A les tabaqueres no els importa que fumar assassini nens»

Valentí Fuster, que té un estret i continuat vincle amb Cardona per mitjà del foment de diferents iniciatives, manté una intensa batalla per fomentar uns hàbits de vida saludables en la societat

Cada dia a les quatre de la matinada sona el despertador de Valentí Fuster (Barcelona, 1943), el prestigiós cardiòleg amb el títol de Fill Adoptiu de Cardona, que reparteix el seu temps entre els seus pacients de l'Hospital Mont Sinaí de Nova York i els projectes que dirigeix al Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars de Madrid. Ara acaba de rebre el Premi Nacional d'Investigació 2019, que concedeix el ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. «No necessito dormir gaire», reconeix al seu despatx poc després d'aterrar d'un dels seus viatges setmanals entre els Estats Units i Espanya i després de pedalar durant mitja hora a la seva bicicleta estàtica.

Centrat a trobar les claus per allargar la vida saludable, Fuster, que vol celebrar el seu 80 aniversari pujant de nou el Tourmalet, ens regala la seva recepta per mantenir-se actiu físicament, intel·lectualment i emocionalment. «Només val la pena viure més si viure més val la pena», reflexiona mentre mira la seva agenda atapeïda poc abans de reunir-se amb els seus col·laboradors. És l'investigador espanyol més citat de la història, segons l'últim rànquing del grup de recerca Cybermetrics Lab elaborat a partir del cercador Google Académico.

Quantes persones moren a l'any de malalties cardiovasculars? He llegit que el 2030 hi haurà més de 23 milions de morts per aquesta causa.

Desconec la xifra exacta però és la principal causa de mortalitat a tot el món. La majoria de les morts es produeixen per infarts de miocardi o cerebral.

Com podrien evitar-se aquestes morts?

Hi ha factors de risc adquirits que podem tractar de prevenir: l'obesitat, la pressió arterial alta, el colesterol i la diabetis. Després hi ha les conductes de vida poc saludables com fumar, no fer exercici o alimentar-se malament. El 60% dels infarts tenen a veure amb tot això. Els altres són d'origen genètic.

L'estrès és un factor de risc?

Podria ser. L'estrès perjudica la salut a llarg termini, així que és molt important esforçar-se per mantenir una bona salut emocional.

Com s'aconsegueix això?

Fent el que un pugui per ajudar els altres i tractant de tenir una vida social, si no intensa, almenys activa.

Quant temps està cada dia pedalant en la bicicleta estàtica?

Mitja hora durant cinc dies a la setmana.

Quin és el seu pròxim repte de pujar un port de la màxima dificultat amb bicicleta?

Si arribo fort als 80, d'aquí a quatre anys, tractaré de pujar de nou el Tourmalet. Serà la sisena vegada.

Cal seguir un mètode de vida rigorós per protegir la nostra salut?

La malaltia cardiovascular és més al cervell que al cor. És una decisió personal tractar d'evitar estar malalt eludint hàbits poc saludables i ajudant-nos amb la medicina.

Així que el primer és cuidar-se bé.

Exacte, però com més gran et fa i menys malalt et trobes menys en compte tens factors de risc. Els joves d'avui dia estan més sensibilitzats amb la necessitat de cuidar-se.

Quina és la raó per la qual el nostre cor funciona millor que el motor de qualsevol vehicle, que sol requerir més reparacions?

No ho sabem però és interessant observar que els humans tenim poderosos sistemes de defensa dins dels nostres cossos. La interacció genètica de processos biològics reacciona quan nota que alguna cosa està danyada. El cor no té un sistema de reparació però sí que té mecanismes de defensa per a quan alguna cosa falla.

Com s'ha arribat a aconseguir aquesta perfecció inassolible per a l'obra humana?

Per l'evolució. Darwin ja deia que s'extingeix el que no té elements de defensa. Només sobreviu la força defensiva.

Quina relació ha arribat a trobar entre el cor i l'ànima humana?

Cap. El que he relacionat és la sensació d'un cor que batega amb aspectes emocionals.

I què ha descobert?

Que l'estrès altera tots els factors de risc d'aquesta malaltia perquè et fa menjar més, fumar més i cuidar-te menys. També pot provocar alteracions genètiques.

Què hem fet bé per arribar a convertir-nos en el segon país amb l'esperança de vida més alta del món?

La causa de mort principal a Espanya és la cardiovascular, i això és més cert que vendre que tenim un miracle de país. Aquest és un error que ha fet tant mal com dir que aquí se segueix la dieta mediterrània, perquè no m'ho crec.

Per què no s'ho creu?

Perquè veig com s'alimenta la gent i no es pot dir que segueixin la dieta mediterrània.

A quina conclusió han arribat en l'estudi de la polipíndola per prevenir les malalties cardiovasculars?

L'ideal seria no fer aquesta pastilla i apostar per cuidar-nos. Aquesta polipíndola substituiria totes les que s'han de prendre els malalts després de tenir un petit infart. Els pacients se n'obliden, es cansen de prendre tanta pastilla i aquest problema es reduiria amb la polipíndola.

Què és l'ateroesclerosi?

El dipòsit de greix a les artèries que es pot complicar amb un coàgul que anomenem aterotrombosi i pot provocar un infart.

Què hem de fer per automotivar-nos, una aspecte al qual ha dedicat un llibre?

Això és una cosa molt personal que és més fàcil d'inculcar als nens que als grans. El que és clar és que des de molt petits ens haurien d'ensenyar que la salut és una cosa molt important i així ens motivaríem per tenir vides més plenes.

Tan important és l'autoestima per gaudir de la vida?

Sí, i s'aconsegueix quan un troba la seva missió en la vida i la desenvolupa amb saviesa en benefici de la societat. Més enllà de la salut està la plenitud. Només val la pena viure més si viure més val la pena.

Quin repte per a la ciència de l'envelliment!

Per descomptat. Si jo fos més jove m'entregaria a fomentar la construcció de cases de salut per a ancians, una espècie de comunes en les quals s'ajudarien els uns als altres, amb menys presses i més temps per a la conversa. Necessitem una societat més humana.

Com podem controlar l'ansietat i l'angoixa existencial?

Amb exercici físic i dedicant cada dia un temps a la meditació.

Ja es pot diagnosticar l'infart abans que es produeixi?

No, però es pot advertir el risc que un té de tenir-ne.

La fallada multiorgànica és la conseqüència que un ja no vol continuar vivint?

Quan un està cansat de viure es cuida menys i això condueix a un bucle que pot acabar en la mort.

Quina responsabilitat tenen les companyies tabaqueres en el fet que la gent continuï fumant malgrat les campanyes que adverteixen com n'és de nociu fumar per a la nostra salut?

És incomprensible que ens venguin campanyes per justificar el que fan. Però semblen invencibles perquè disposen d'equips jurídics molt potents. Quan cauen les vendes en un país o el govern li ho posa difícil, canvien de país per cometre el mateix assassinat sense importar-los que els assassinats siguin nens.

M'aconsella prendre un parell de copes de vi al dia?

No. Ja hi ha estudis que refuten això que una copa de vi al dia no és dolenta. Si ha de beure tant sí com no, no recomanaria més d'una copa a les dones ni més de dues als homes.

Encara que vostè no estigui per la labor, és bona la jubilació per a la salut?

Depèn de si la desitges o no. La gent que es troba bé hauria de tenir la possibilitat de continuar servint la societat. Els que han treballat molt i es jubilen poden patir una neurosi per falta de motivació.