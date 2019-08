Els brètols fan de les seves en dues escultures que acull el parc manresà

Un dels temors que van coincidir a expressar algunes persones que van assistir a la inauguració de la plaça Simeó Selga, fa un parell de setmanes, va ser quant temps duraria intacta l'escultura «La Salut» que presideix el nou espai. Si no és que ha canviat les darreres hores, per sort, els brètols encara no l'han molestat. No es pot dir el mateix, però, d'una altra escultura del mateix autor que la de la nova plaça, Ramon Oms.

L'escultura «Homenatge als nens, tot recordant Xesco Boix» (1983) que hi ha al parc de Puigterrà no s'ha pogut escapar dels incívics, que no és la primera vegada que la pinten. Al mateix parc, però a la part superior, hi ha una altra escultura (1987), en aquest cas de Jaume Soldevila, que també ha patit els efectes dels brètols, que han fet una guixada a la pedra. La peça és un homenatge a la nissaga dels Juanola, que van destacar pel conreu de la sardana. En concret, Francesc Juanola (Tortellà 1891-Manresa 1968), que va ser el fundador de la Principal del Bages el 1921 i va compondre més de 600 sardanes. El monument va ser promogut pels ajuntaments de Manresa i Tortellà i per sardanistes de tot Catalunya.