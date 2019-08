Mor un ciclista de 50 anys en un accident a Castellbell i el Vilar

Un ciclista de 50 anys veí de Pallejà ha mort aquest dissabte al matí en topar amb una furgoneta a la carretera B-122 a Castellbell i el Vilar (Bages), segons ha informat aquest diumenge el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 10.50 hores i van activar tres patrulles del cos i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Les causes del xoc entre la bicicleta i la furgoneta encara s'estan investigant. Un helicòpter del SEM va evacuar el ciclista al Parc Taulí de Sabadell en estat crític, on va morir hores després. Amb aquesta víctima, són 107 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.