El Bages recull 91 tones de roba usada durant el primer semestre d'aquest any

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 90,9 tones de tèxtil usat a la comarca del Bages durant el primer semestre d'aquest any amb una finalitat social i ambiental. Aquest registre equival a 188.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades i que veuran allargat el seu cicle de vida útil. Humana recull la roba en una quinzena de municipis de la comarca. Els llocs on es recupera més tèxtil són Santpedor (20,5 tones), Sant Joan de Vilatorrada (16,8 tones), Sant Vicenç de Castellet (10,2 tones) i Manresa (9,4 tones). Les donacions procedeixen dels contenidors verds on es diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de llar que ja no s'utilitzen, però estan en bon estat i poden tenir una segona vida. El servei és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i tractament de residus urbans. Segons Humana, la roba dipositada en els contenidors té dues destinacions: el 85% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge.