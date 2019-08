Solsona instal·la 13 punts d'accés wifi gratuït en espais públics exteriors

A partir de la festa major (del 7 a l'11 de setembre), solsonins i visitants disposaran de tretze punts wifi gratuïts d'alta qualitat en espais públics exteriors. Aquesta setmana han començat els treballs d'instal·lació del sistema, que s'emmarca dins el programa Wifi4EU, cent per cent subvencionat per la Comissió Europea.

Solsona és un del centenar de municipis de Catalunya seleccionats, entre els quals hi ha diferents municipis de les comarques centrals com Artés o Puig-reig. Es troben entre els 3.400 europeus, que reben un ajut de 15.000 euros per finançar la instal·lació de connexions wifi gratuïtes en espais públics. L'objectiu de la Unió Europea és millorar la connectivitat en el si del mercat únic digital per garantir que tots els ciutadans europeus tinguin accés a Internet i puguin beneficiar-se de serveis com ara la utilització de l'administració electrònica.

Tècnics d'ENE Telecomunicacions, la companyia barcelonina a qui l'Ajuntament solsoní ha adjudicat els treballs i el manteniment –amb una quota mensual de 180 euros–, han fet aquest dilluns una visita prèvia per resoldre dubtes d'ubicació d'antenes a les quals arribarà la fibra òptica amb el regidor de Noves Tecnologies, Joan Parcerisa, i la tècnica municipal coordinadora del programa. En alguns dels punts, per les característiques de l'emplaçament, el sistema funcionarà a través de radioenllaç.

Les places Major i de Sant Joan, l'entorn de la biblioteca Carles Morató i l'ajuntament, el portal del Castell, la plaça del Camp, el passeig del Pare Claret, l'exterior del Casal Cívic i la plaça de l'U d'Octubre, el camp de futbol i les piscines municipals –amb cobertura suficient per arribar al pavelló nou– són els indrets amb punts d'accés. Cadascun d'ells tindrà un ample de banda de 350 megues i permetrà la connexió de fins a 512 usuaris simultanis.

En el moment de connectar-se per primer cop a la xarxa wifi, els usuaris seran redirigits a una pàgina segura d'inici de sessió o portal captiu. Un cop connectats, podran navegar gratuïtament. Tot i això, es limitaran cert tipus de connexions per impedir l'ús de la xarxa per consultar webs amb contingut de risc (pornografia o incitació a l'odi, entre d'altres). Mitjançant una aplicació interna, des de l'Ajuntament es farà un control diari del funcionament de tots els punts d'accés.

Aquesta iniciativa s'incloïa en el Pla de mandat 2015-2019 i la selecció de punts d'accés es va treballar en el si del Consell d'Adolescents de fa tres cursos, que va considerar una prioritat el desplegament de la xarxa wifi gratuïta.