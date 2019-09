Els Agents Rurals gairebé tripliquen les denúncies per fer foc aquest estiu

Els Agents Rurals han aixecat un total de 70 actes des del 15 de març fins al 27 d'agost d'aquest any per focs en zones on és prohibit a la Catalunya Central. Aquesta xifra gairebé multiplica per tres les 25 actes que es van aixecar durant el mateix període de l'any passat i gairebé duplica les 37 denúncies fetes per aquest mateix motiu l'any 2017.

El cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba, explica que aquest increment de les denúncies per focs es deu principalment a un increment de la vigilància per part del cos i descarta que estigui causat perquè hi hagi un augment dels focs en zones on no és permès.

En aquest sentit aclareix que «aquest any hi ha hagut un risc d'incendi molt més elevat respecte de l'any passat i hem fet molts més serveis per aquestes incidències». Assegura que és habitual que quan hi ha més risc d'incendi es facin aquests controls que en anys que no n'hi ha tant, quan per exemple es poden centrar en altres tipus d'actuacions com les relacionades amb la caça o la pesca. Justament és per aquest motiu que, segons la seva opinió, no considera que ara es facin més focs en espais naturals, sinó que hi ha hagut més control que els darrers anys, quan el risc d'incendi era menor.

Tot i que explica que no es poden generalitzar els tipus de focs que es denuncien Torralba sí que destaca els que es fan en l'àmbit de l'oci aquàtic. Són persones, diu, que van a rieres i embassaments i que «fan foc de nit. Saben que durant el dia hi ha vigilància i no en fan; en canvi, de nit sí que s'atreveixen a fer-ho, però nosaltres tenim informacions que això passa i ho podem controlar», explica.

A la Catalunya Central i per comarques, les denúncies interposades aquest any respecte del 2018 han incrementat a totes amb l'excepció del Bages, on s'han mantingut en 12 com l'any passat, mentre que el 2017 es van aixecar 10 actes per focs entre el 15 de març i el 27 d'agost. El 15 de març comença la prohibició de fer focs.

A les comarques centrals, on més han crescut les denúncies és a la Cerdanya, on també l'increment ha estat més elevat, amb un total de 28 de presentades durant aquest any, i així supera el Bages, que és on durant el 2017 i 2018 se n'havien acumulat més. La xifra de la Cerdanya és molt superior tant a la de l'any passat, quan només es van aixecar dues actes per fer foc, i també respecte de les quatre de l'any 2017.

L'Anoia és juntament amb el Bages i la Cerdanya l'única comarca on s'arriba a les 10 denúncies per fer foc. En aquesta comarca s'hi han presentat precisament 10 denúncies per fer foc enfront de les 4 de l'any passat i les 7 de fa dos anys.

A Osona, les actes que han obert els Agents Rurals per fer foc en espais prohibits n'han estat 7 aquest any. La xifra és superior a les tres de l'any passat i també a les quatre del 2017.

A l'Alt Urgell, les actes aixecades per fer foc en zones prohibides s'ha multiplicat per cinc aquest any, ja que se n'han detectat cinc, mentre que l'any passat només n'hi va haver un. Fa dos anys la xifra va ser de set.

Tanca el rànquing el Solsonès, on aquest any s'han denunciat un total de quatre focs en zones prohibides, el doble de l'any passat quan es van aixecar dues actes i una més que el 2017, quan la xifra va ser de tres.