Cop d'ull microteatral al Conservatori

Avui comença. Els espais més amagats del Teatre Conservatori de Manresa seran els protagonistes de la tercera edició del festival de microteatre Cop d'ull, que després de dos anys al Kursaal es trasllada en busca de nous racons. Enguany es posaran en escena quatre obres inèdites, que es podran veure entre avui i dissabte de 6 de la tarda a 8 del vespre, en format de circuit tancat. Cinc passis que començaran cada 30 minuts amb un inici de recorregut, a la platea, on s'explicarà una breu història del Conservatori a càrrec de l'actriu Anna Selga, que servirà per posarà en context als espectadors. Aquest certamen es distingeix precisament per utilitzar com a escenari els racons menys habituals del teatre, aquells que l'espectador no coneix. Així doncs, exhaurits els espais recòndits del Kursaal, el Conservatori ha pres el relleu d'aquest festival que ahir es presentava amb el grup d'artistes de Manresa i el Bages que ho faran possible: gairebé una vintena.

Per a l'actor Jordi Figueras, director de l'obra Melodia de l'oblit, «la interpretació de cada peça ve molt delimitada per l'espai. En el nostre cas vam tenir una sensació d'oblit, de certa malenconia». Les obres tindran lloc en quatre espais diferents del teatre: l'ull de les escales, darrere l'escenari o els passadissos. «La majoria dels espais no tenen un nom però aprofitem la forma de claustre que té el Conservatori», explicava ahir una de les coordinadores de la proposta, Sílvia Sanfeliu, durant la presentació del certamen. Les obres han estat dirigides per diferents actors, com en el cas de Figueras però també hi ha peces escrites de manera col·lectiva, com Les germanes Ortloff.

Una de les novetats respecte les dues primeres edicions és que enguany el circuit serà tancat. «Volem que es mirin totes les obres, si te'n perds una es perd l'essència del conjunt», subratllava Albert Ruiz, també a la coordinació amb Sanfeliu i Alba Aloy. Per tant els espectadors hauran de seguir el recorregut, que començarà a l'entrada del teatre i serà circular. Després de la benvinguda que farà Anna Selga a la platea del Conservatori, el circuit continuarà amb la peça de teatre musical Lamarr, el muntatge de teatre de text Pel seu propi peu i Melodia de l'oblit i la peça de gest-dansa Les germanes Ortloff. A cada representació hi podran assistir una quinzena d'espectadors. La frase De quin peu calces? lligarà el conjunt de les obres, creades a partir d'aquesta premissa. L'elecció dels espais, segons Albert Ruiz, la van fer els mateixos actors després que des de l'organització se'ls fes un guiatge pels diferents punts amagats del teatre. «Hem hagut d'adaptar-nos i el procés creatiu ha vingut delimitat pel lloc on representem l'obra», apuntavael director de Les germanes Orltloff, Marc Antoine Picard.

En la presentació d'ahir, Figueras va subratllar el potencial artístic i creatiu que té Manresa. Tots els actors, ballarins, dramaturgs, directors i músics que participen en el microteatre són bagencs, tot i que la majoria actuen fora. « És important que Manresa continui fent activitats així. Hi ha talent».