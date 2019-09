El govern del Consell del Berguedà començarà el mandat en minoria

El govern del Consell Comarcal del Berguedà començarà el nou mandat en minoria de 9 consellers davant dels 9 de l'oposició d'ERC (6 consellers) i la CUP (3). Junts per Catalunya (7 consellers), l'Agrupació d'Associacions d'Electors del Berguedà (AAEB) (1) i el PSC (1) s'han repartit les carteres de govern en aquest inici de la nova legislatura. Tanmateix, a hores d'ara no es preveu que Pep Llamas, el conseller independent que va donar suport al pacte de govern i que ha demanat tenir un grup comarcal propi (Bagà Endavant) després de desmarcar-se de l'Agrupació, a la qual pertanyia a causa de discrepàncies internes, ocupi cap àrea de l'executiu comarcal. Així ho ha confirmat ell mateix en declaracions a Regió7.

Pep Llamas preveu integrar-se al govern del Consell del Berguedà ocupant la cartera de Medi natural i Protecció civil entre final d'aquest any i principi del que ve però no ara. Mentrestant, Llamas -que és agent rural-, diu que ha de desenvolupar el projecte que vol dur a terme en el proper mandat al Consell i buscar les fonts de finançament per fer-ho possible. I ha afegit que votarà a favor o en contra de les propostes que faci el govern a mans de l'aliança entre JxCAT, AAEB i PSC segons consideri millor. «Tot el que em sembli bé hi votaré a favor ho proposi qui ho proposi fins que pugui entrar al govern».

Tot i que Llamas ha dit que no hi ha un calendari fixat perquè entri a formar part del govern, preveu que això pugui passar entre final del 2019 i principi del 2020. Per ara «puc fer de govern i d'oposició, soc un conseller lliure, és el que buscava, tinc llibertat de vot», ja que no es deu a la disciplina de cap partit i pot actuar de forma autònoma.

Segons Llamas, aquest ritme d'incorporació al govern del Consell «ja el teníem previst» amb JxCat en les converses que van fructificar amb el pacte de governança. El futur conseller de Bagà Endavant ha indicat que «aquest encaix requereix temps perquè és més difícil». Llamas ha dit que aposta per aplicar un model de funcionament de l'administració « diferent. La política vella per a mi s'ha acabat, la política nova vol dir gent nova i noves maneres de fer les coses».

La primera ocasió per veure què votarà Llamas serà dilluns, 9 de setembre, durant el ple del cartipàs que ha convocat el president, Josep Lara, per a les 6 de la tarda. Les carteres del nou govern ja estan repartides entre els consellers de JxCAT, AAEB i PSC, segons ha pogut saber aquest diari, tot i que el president ha declinat explicar-ho fins que no ho hagi comunicat als grups de l'oposició. Tot i que a l'agost el president Lara va dir que la data límit per fer aquest ple seria el 4 de setembre, finalment es farà uns dies més tard, una decisió presa «d'acord amb la resta de grups», ha precisat Lara. El president també ha declinat valorar la situació del conseller Pep Llamas.

Al ple es donarà compte dels nomenament i també es posaran damunt la taula les dedicacions que hi haurà de la presidència i dels consellers. Aquest punt s'haurà de votar. Llamas ha indicat que si el que es proposa «és raonable» hi votarà favor.

D'altra banda, Llamas ha assegurat que ocuparà una cartera que «és nova i molt complicada i transversal que requerirà molt pressupost», tot i que no l'ha pogut quantificar. Tot i que ha dit que el projecte ja està fet «ara s'està estructurant» i en acabat l'exposarà la resta de consellers que hi hauran d'intervenir. Segons ha manifestat Llamas, «entrar al govern té un preu, i és que s'accepti el projecte» que vol dur a terme.