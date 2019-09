El pas de la Vuelta per Igualada va tenir un cost de 20.000 euros

La Vuelta a Espanya ja ha passat de llarg Catalunya. Igualada va fer la funció de final d'etapa, la novena de l'edició d'enguany, que no havia fet des de l'any 1994 en la mateixa competició, tot i haver-ho fet altres vegades a la Volta catalana.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va fer públic ahir en una compareixença el cost de convertir-se en final d'etapa d'un gran esdeveniment com la Vuelta després que el grup d'ERC demanés el seu cost en un comunicat publicat uns dies enrere.

Castells va assenyalar que va costar 20.000 euros, el mateix que fa dos anys, quan la Volta a Catalunya també va passar per la capital anoienca. A més, va recriminar l'interès dels republicans per aquest cost explicant que «ERC no va demanar pas el cost del pas de la Volta». L'alcalde va defensar la inversió i va explicar que la retransmissió de la principal cursa ciclista del país va reunir 1,2 milions de persones en el mateix moment en què estava jugant el Barça, al qual van seguir 500.000 persones menys.

El batlle igualadí va assenyalar que, malgrat la pluja de dissabte, tot el públic que va seguir la Vuelta per televisió va poder gaudir d'«imatges extraordinàries de la ciutat i amb la pluja, un final d'etapa èpic».

Castells també va esmentar el fet que ha fet sortir els balcons d'Igualada en un gran nombre de mitjans de comunicació, la plantació de cànnabis que va aparèixer en un àtic del carrer Lleida quan els ciclistes estaven a punt d'arribar al final d'etapa. L'alcalde va bromejar dient que els espectadors també van poder veure «les vistes aèries de jardins, parcs i plantes».