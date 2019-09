Puigcerdà encara actuacions en punts neuràlgics de la vila

L'Ajuntament de Puigcerdà encara l'últim tram de les obres de la placeta dels Bombers, situada just al costat de la plaça de l'Alguer. L'alcalde de la vila, Albert Piñeira, assenyala que «la placeta dels Bombers de Puigcerdà estava en mal estat, particularment el paviment i sobretot tenia problemes d'impermeabilització. El més important eren els problemes d'impermeabilització que tenia la plaça d'origen, des que es va construir. La tela asfàltica que hi havia sota la plaça estava mal col·locada d'inici, i això provocava filtracions importants d'aigua i humitats que afectaven els garatges i trasters ubicats sota la plaça», recorda. Les intervencions que ha portat a terme el consistori són les d'arrencar el paviment de formigó i fer pendents noves, així com la de realitzar un seguit de forats en el mur de la plaça i instal·lar una espècie de tubs que es preveu que facin de sobreeixidors i escupin l'aigua.

Piñeira admet que «encara queda un punt concret amb filtracions d'aigua a la zona de l'escala. La llosa de l'escala s'amara d'aigua i per aquest punt encara se'n filtra. Les properes setmanes es començara a arranjar», assegura el batlle.

D'altra banda, Piñeira assenyala que «una actuació similar a la de la placeta dels Bombers es farà properament a la plaça de l'Alguer i a la placeta Josep Pla. Aquestes dues places tambè tenen humitats i filtracions d'aigua, i per això les obres s'executaran en breu, assegura. El cost de la intervenció se situa al voltant dels 50.000 euros, i ha estat finançat íntegrament pel mateix Ajuntament puigcerdanès.