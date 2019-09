Refugiats climàtics

Mil milions de persones es poden veure empeses a abandonar les seves llars per raons climàtiques els propers vint anys, segons estudis de l'ONU, si es compleixen les hipòtesis més pessimistes de l'escalfament global. Estem parlant de desertització, de disminució dels recursos naturals i de les collites, i alhora, d'increment en volum i freqüència de les inundacions i de les grans tempestes. Fenòmens que expulsen poblacions senceres allà on l'agricultura és el principal mitjà de subsistència.

Això no vol dir que mil milions de persones truquin sobtadament a la porta d'Europa, o a la dels Estats Units. En principi aquesta mena de desplaçaments es donen entre zones d'un mateix país, però les migracions internes creen unes pressions que acaben desbordant-se cap a fora de les fronteres, i és així com una part arriba al Nord industrialitzat i amb aire condicionat. La perspectiva d'uns estius amb màximes diàries de quaranta graus ens sembla infernal, però és un acudit al costat del que patiran els emigrants de l'escalfament. Ja fa temps que es reclama incloure la categoria de «climàtic» en la definició legal de «refugiat» dels tractats internacionals.

Fa dos-cents milions d'anys, segons alguns antropòlegs, una de les nombroses alteracions climàtiques que ha experimentat la Terra va liquidar la major part d'homínids de l'Àfrica, inclosos gairebé tots els sapiens, i va deixar només una petita comunitat que va trobar refugi vora el mar, al sud del continent. És la teoria del «coll d'ampolla». D'aquells pocs centenars d'humans prové tota la Humanitat. Eren emigrants climàtics fugint de la mort i buscant un indret per sobreviure. Si en el seu camí haguessin topat amb un mur infranquejable, avui vostè i jo no existiríem.

La Humanitat va sobreviure a un canvi climàtic que va estar a punt d'extingir-la. Això vol dir que l'espècie és dura i capaç de superar enormes obstacles. L'escalfament global no posarà fi a la presència humana a la superfície del planeta, però pot causar uns estralls inimaginables, que liquidin la manera com estem acostumats a viure, sobretot als països desenvolupats.

Si aconseguim revertir la situació, ajornarem la catàstrofe fins que siguin causes purament naturals les que ho desmaneguin tot plegat, per exemple amb una nova glaciació. Però ja no serà culpa nostra, i potser haurem après com fer-hi front amb el mínim de danys.