Inici millorable per a les tres jugadores de casa nostra

Les tres futbolistes bagenques que aquesta temporada prenen part en la Lliga Iberdrola no van tenir un inici gaire lluït, com a mínim pel que fa als resultats dels seus respectius d'equips. Dos d'ells, el Rayo Vallecano de Paula Fernández, i el Betis de Marta Perarnau, van caure derrotades a domicili i només va aconseguir un punt la Reial Societat de Núria Mendoza, però a força de deixar-se empatar un 0-2 a València, quan semblava que el partit estava controlat.



Només uns minuts

Per ordre cronològic, la primera d'actuar va ser la santfruitosenca Paula Fernández, tot i que va haver d'esperar a la segona part per entrar a Las Gaunas,en el partit que el seu equip, el Rayo, jugava contra l'EDF Logronyo. Les madrilenyes van caure derrotades per un clar 4-1. Quan la centrecampista bagenca va saltar al camp, al minut 21 de la segona part, el seu equip ja perdia per un clar 3-0, amb dos gols de Jade i un altre de Carol, tots ells a la primera meitat. Paula va entrar en el lloc de Ruth Bravo i, només dos minuts més tard, Santana feia el quart gol del conjunt de la Rioja. L'equip de la franja va salvar l'honor amb una anotació de Saray en l'últim minut. En la segona jornada, el Rayo rep el Barça, en una prova de foc.



Sense participació

A la tarda va ser el torn del Betis de Marta Perarnau, que visitava el camp del Madrid CFF. La jugadora manresana, fitxada precisament aquest any procedent del Rayo Vallecano, no va disposar de minuts i, a més, el seu equip va tenir molt mala sort, ja que va caure derrotat en el temps de descompte. Un gol d'Estela Fernández al minut 94 va decidir. El Betis rebrà el Deportivo, que ahir va vèncer l'Espanyol per 3-1, en el segon partit.



Dos punts perduts

Per la seva banda, la monistrolenca Núria Mendoza va actuar els noranta minuts en l'empat (2-2) del seu equip, la Reial Societat, a València. Tot es va posar de cara quan la mundialista Nahikari García i Iraia Iparraguirre van avançar les basques. Però en només set minuts, entre el 61 i el 68, la veterana Mari Paz Vilas va anotar dues vegades i va consumar la remuntada. La Reial Societat jugarà a casa, a Zubieta, contra el Llevant el proper partit.